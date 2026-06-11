El material "espacial" que está usando China para proteger sus cultivos de las plagas y el calor

En China quieren evitar los efectos del clima y las plagas

En China quieren proteger los cultivos del clima extremo, la desertificación y la acción de las plagas. Para ello están utilizando fibra de basalto (material de origen volcánico) que ha llegado a ser probada en algunas misiones lunares.

Esta estrategia se está llevando a cabo principalmente en la región de Xinjiang, cercana al desierto de Taklamakan. El objetivo es frenar el avance de la arena que invade cultivos y evitar la degradación del suelo. Se trata de uno de los desiertos más grandes del mundo y supone una amenaza para la agricultura.

En estos entornos también predominan las plagas que pueden resultar fatales para la agricultura, y este material "espacial" tiene la capacidad de actuar como barrera física y de reducir el estrés de las plantas para que ofrezcan mayor resistencia a posibles ataques.

Gracias a la fibra de basalto, China espera mejorar un 50% su eficiencia en el sector agrícola de la región de Xinjiang y reducir un 30% los costes.

Además de las fibras, se van a poner en marcha otras soluciones complementarias, como dispositivos de riego inteligente, sistemas para alejar la sal de las raíces o drenaje subterráneo.

Cómo funciona la fibra "espacial" de China

Esta fibra se obtiene fundiendo roca volcánica y convirtiéndola en filamentos resistentes. Entre sus propiedades, destaca por la resistencia al calor, al frío y a la radiación solar.

Su resistencia a condiciones extremas fue demostrada en la misión espacial Chang’e‑6, en la que China investigó el lado oculto de la Luna.

China pretende utilizar los filamentos para crear barreras que fijen la arena y eviten su desplazamiento. También quiere reforzar estructuras contra el viento y poner en marcha sistemas de control de suelo.

La fibra de basalto se puede combinar con otros elementos, como cenizas recicladas, recubrimientos biológicos para semillas o maquinaria modular para instalar estos sistemas. No se trata, por lo tanto, de una solución única, sino que se combina con otros materiales.

Tampoco va a servir para sustituir otras medidas, sino que se utilizará para reforzar la defensa agrícola ya existente.

Es un buen ejemplo de cómo una tecnología espacial puede adaptarse a problemas existentes en la Tierra. Aunque su éxito va a depender de si funciona a gran escala y en condiciones reales en el campo.