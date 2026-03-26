Mónica Acha, nutricionista, sobre pelar la berenjena: "Los antocianos que le dan ese color morado intenso desaparecen por completo cuando la pelas"

¿Pelar la fruta y verdura o no pelarla? Esa es la cuestión. Existen algunas frutas y verduras que no conviene pelar, pues en su piel se encuentra la mayor parte de la fibra, vitaminas y antioxidantes, pudiendo perder hasta el 50% de sus nutrientes. Sin embargo, hay algunas excepciones, como la piña o la sandía, cuyas cáscaras resultan prácticamente incomestibles debido a su dureza.

En este sentido, la experta en nutrición, Mónica Acha, recomienda tener en cuenta diversos factores para seleccionar correctamente cuál es preciso pelar y cuál no. Un ejemplo que pone es el de la berenjena, la cual según ella no recomienda pelar.

"La piel de las berenjenas, con ese color potente morado, nos facilita la adquisición de sus antioxidantes que desaparecen, esos antocianos que están presentes y que le dan ese color morado intenso desaparecen cuando pelamos esa berenjena. Por lo tanto, ahí sí que nos conviene mucho más cocinarlas con piel que sin piel", señala la experta.

Otros vegetales que no recomienda pelar son el calabacín o el pepino, los cuales son bastantes similares en sus características, no solo por ser blancos por dentro y verdes por fuera, sino también por concentrar gran parte de sus nutrientes en la cáscara.

"Muchas veces el color verde de estas verduras nos suele crear cierto rechazo visual porque es algo que a nuestro cerebro no siempre le atrae tanto. El color blanco le puede atraer más. Sobretodo si lo combinamos con otros colores más atractivos como puede resultar el naranja de la zanahoria", señala. Sin embargo, es fundamental recordar que precisamente sus cáscaras son las que mayor concentración de nutrientes y fibra concentra.

Frutas y verduras que merecen la pena no pelar

Además de las verduras y frutas mencionadas anteriormente también hay otros ejemplos cuya cáscara merece la pena conservar:

Las manzanas.

Los mangos.

Las peras.

Los melocotones.

Los kiwis.

Las naranjas.

Las calabazas.

Las patatas.

Las zanahorias.

Eso sí, en caso de querer conservar la cáscara es mejor hacerlo con aquella fruta y verdura orgánica y ecológica, con el objetivo de evitar consumir los pesticidas. Además, orgánica o no, siempre es recomendable lavar bien con agua la pieza, pudiendo hacerlo con un cepillo en caso de querer realizar una limpieza más exhaustiva.

Frutas y verduras que es aconsejable pelar

Por el contrario, existen algunos ejemplos que sí que es conveniente pelar antes de consumir. Algunos de ellos son: