7 verduras que en otoño alcanzan su esplendor y son deliciosas
Hay alimentos de temporada ricos en vitaminas, minerales y fibra que son ideales para época, como la calabaza, la berenjena, las espinacas, las acelgas, el brócoli, la zanahoria y la coliflor.

Susana Pérez de Pablos
El brócoli, el antioxidante de lo verdeEl brócoli es antioxidante y muy nutritivo. Es perfecto para preparar al vapor, salteado o como parte de una ensalada.Getty Images
  El gran símbolo del otoño, la calabazaAparte de ser el símbolo por excelencia de la fiesta de Halloween en todo el mundo, la calabaza es puro otoño. Ideal en cremas, purés y asados, aporta una importante fuente de vitamina A y fibra.Getty images
  La imprescindible en la parrrillada, la berenjenaLa berenjena es otra apuesta segura para esta temporada. Es una verdura muy versátil, perfecta a la parrila y también al horno. Es muy nutritiva y también encaja muy bien en los guisos.Getty Images
  La acelga, vitaminas junto a calcio y hierroUna verdura que se le olvida a mucha gente es la acelga. Es rica en hierro, calcio y vitaminas A y K, y quedan perfectas tanto crudas, en ensaladas, como salteadas.GETTY IMAGES
  La espinaca, una de las que más juego da en la mesaLa espinaca da muchísimo juego. Simplemente en ensaladas o en la típica receta de crema de espinacas. Aportan mucho hierro y vitaminas.Getty Images
  Una verdura muy baja en calorías, la coliflorLa coliflor es famosa en muchas las dietas, porque es muy baja en calorías, y nos da vitaminas C, K, folatos, minerales (como el potasio) y antioxidantes. Y perfecta para sustituir pastas y harinas.NurPhoto via Getty Images
  Zanahoria, la mejor apuesta para la vista y la pielCrudas, cocinadas, mojadas en palitos en tu salsa favorita, la zanahoria no tiene límites en la cocina. Llenas de betacarotenos, es muy beneficiosa para la vista y la piel, y crujiente al natural.Getty Images
