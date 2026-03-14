Los mayoristas europeos avisan: el pimiento español ha desaparecido de los mercados por la plaga que ya arruinó a los agricultores almerienses

Las lluvias de los últimos meses han dejado su huella en la última temporada de hortalizas del campo español. En conversación con la revista Fresh Plaza, Luis Ramos, agricultor y propietario de MGT Fruit, explica que "no solo hay mucho menos producto disponible, sino que en muchos casos la calidad también deja mucho que desear".

El experto advierte en sus declaraciones de los "extremadamente altos" precios de consumo. No solo en el mercado español, sino también en otros mercados internacionales. En Marruecos, dice, "el clima severo también ha hecho que haya muchos menos tomates disponibles. A eso se suma el Ramadán, cuando la capacidad siempre es menor, y llegas a estos precios extremos".

"En el segmento de tomates pequeños, los precios están entre 4 y 5 euros, aunque es más probable que lleguen a los 5 que a los 4. Los tomates redondos no están disponibles en absoluto. Esos precios rondan entre 2,20 y 2,30 euros por kilo", explica el agricultor al medio. "Esto también se refleja en los precios de subasta de tomates de la vid en los Países Bajos, que hoy alcanzan los 17 euros".

El precio de los pimientos españoles

Tal y como informa Ramos, el precio de los pimientos españoles ha sido alto este 2025. "Actualmente, los precios de los pimientos rojos rondan los 20 euros, los pimientos amarillos entre 14 y 15 euros, y los pimientos verdes han bajado a unos 11 o 12 euros", explica. "En unas semanas, el suministro español habrá disminuido significativamente", lamenta.

Además, recuerda que la plaga de Thrips parvis pinus ha hecho "un buen trabajo" esta temporada, haciendo que todos los agricultores se preocupen por los pimientos". En Almería, la plaga ha paralizado múltiples cosechas en sus invernaderos.

Pero no solo los pimientos han subido esta temporada. Los calabacines y las berenjenas han sido "extremadamente" caros a lo largo del año: "Aumentaron alrededor de 21 y 22 euros". "Luego fueron muy baratos durante un tiempo, incluso bajando a unos 4 y 5 euros, y ahora vuelven a estar entre 10 y 11 euros".

"También es una estación difícil para las fresas españolas", asegura el empresario. Las consecuencias por los daños provocados por las últimas lluvias y los vientos son "difíciles de evaluar". "Habrá agricultores españoles que decidan dejar de plantar pimientos, pero también hay productores que llevan toda su vida haciendo esto y no pueden, ni quieren, hacerlo de otra manera", concluye.