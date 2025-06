Morata se abre en canal sobre su depresión: lo que no se vio en la Eurocopa y su ruptura con Alice Campello

Hace un año, media España se lanzó a las calles para celebrar el triunfo de la selección de fútbol en la Eurocopa de Alemania. Cuestionado y aplaudido a partes iguales, uno de los protagonistas de esa victoria fue Álvaro Morata, capitán del equipo. Detrás de la euforia de la celebración, pocos imaginaban lo que estaba sufriendo el futbolista, que estuvo a punto de no ir al campeonato tras ser diagnosticado con una depresión profunda.

Todo lo que sucedió en los meses previos y durante la competición lo cuenta en el documental que se estrena este martes en Movistar+, Morata: no saben quién soy. El deportista no duda en revelar a cámara cómo tocó fondo después de fallar un gol que habría clasificado al Atlético de Madrid —su equipo entonces— para la Champions y cómo era incapaz de ponerse las botas de fútbol o plantearse fingir lesiones para no jugar.

“Me da vergüenza mirar a mis hijos a la cara”, llegó a asegurar a uno de sus amigos, que participa en el documental. En la producción, que dura una hora y media, tampoco faltan los testimonios de los padres del futbolista, del seleccionador Luis de la Fuente o de su mujer, Alice Campello.

Fue la influencer italiana precisamente la que lo convenció de pedir ayuda y acudir a una psiquiatra. Campello cuenta que ella misma atravesó problemas de salud mental, especialmente después de pasar varios días en la UCI por culpa de una hemorragia tras dar a luz a su hija Bella.

Pilar de Castro, la psiquiatra con la que ha estado trabajando Morata, explica que el futbolista llegó a su consulta con mucho “sufrimiento” y un diagnóstico claro de “depresión profunda”. Según la profesional, el estrés y el entorno competitivo en el que vive el deportista no es fácil para intentar solucionar estos problemas de salud mental, pero la ayuda profesional es fundamental.

La trastienda de la Eurocopa



A pesar de sus dudas iniciales, Morata decidió ir a la Eurocopa, en parte por el apoyo de su mujer y del seleccionador Luis de la Fuente, al que el futbolista califica como el mejor entrenador “a nivel humano” que ha tenido en su carrera. Durante el mes de competición, el futbolista no duda en mostrar en el documental cómo intenta gestionar la situación, incluyendo las meditaciones que hace antes de cada partido o las conversaciones con sus compañeros.

Algunos de ellos, como Rodri, comentan que habían notado algunos cambios en el comportamiento del futbolista, al que consideran pieza fundamental para el equipo. Morata también muestra algunas de las conversaciones que tuvo con su psiquiatra desde Alemania, incluyendo una en el que charlan sobre los efectos que está teniendo la medicación para la depresión en su calidad de sueño, provocándole algunas alucinaciones mientras dormía.

La conversación aborda con total naturalidad un tema como es el de tomar medicación sobre el que todavía recae un gran estigma, a pesar de que entre muchos rostros conocidos se ha normalizado hablar abiertamente sobre la salud mental o sobre ir al psicólogo.

En el documental también interviene el médico de la selección, Óscar Celada, que explica que no es la primera vez que tiene que gestionar la salud mental de un jugador de la selección, ya que vivió algo similar con Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El exdeportista del Barcelona fue uno de los primeros futbolistas en España en hablar en público de su depresión y sus problemas de salud mental, y no ha dudado en apoyar a Morata en sus problemas más difíciles.

“El que no lo ha experimentado no puede llegar a entenderlo”, explica Iniesta en uno de sus testimonios a cámara. Entre los que se recogen también está el del tenista Carlos Alcaraz, que reconoce que es inevitable que no te afecten los comentarios de odio que reciben a diario en redes sociales y, que en el caso de Morata, han llegado a escalar a amenazas de muerte hacia él y su familia, incluidos sus cuatro hijos.

Su ruptura con Alice Campello



Alice Campello y Álvaro Morata, en una escena del documental MOVISTAR+

Además de contar lo que pasó detrás de las cámaras durante la Eurocopa, en el documental también se explica qué sucedió realmente durante la ruptura entre Morata y Campello, que sorprendió a muchos de sus seguidores después del comentado abrazo y las lágrimas de la final de la Eurocopa.

Tal y como explica la propia Campello, los problemas de salud mental de ambos influyeron en la decisión. Mientras que él volvió de Alemania “con la euforia”, ella sintió todo lo contrario y notó el cansancio después de unos meses duros para toda la familia. Tras diferentes discusiones y sentir que estaban en momento diferentes decidieron romper, volviendo juntos apenas seis meses después.

Según ambos, no supieron gestionar la situación y creen que si en el futuro se vuelven a encontrar en un momento de dificultad, tanto puramente de pareja como a nivel laboral o en cualquier otro ámbito, sabrán afrontarlo mejor.

En ese sentido, el futbolista reconoce que la ayuda de su psiquiatra ha sido imprescindible para mejorar en los últimos meses y para dejar atrás el momento más complicado de su depresión. Por eso, Morata envía un mensaje claro para concluir su documental dejando claro que no hay que avergonzarse por tener un problema de salud mental o buscar ayuda profesional.

"No es débil el que tiene una depresión, ataques de pánico o ataques de ansiedad, es débil el que se esconde y no los afronta. Les diría que tengan fuerza y que busquen un especialista porque se sale, se sale más fuerte, se sale valorando las cosas muchísimo más", concluye Morata.

