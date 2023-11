Pablo Ojeda apunta a la pandemia como uno de los motivos del boom del 'realfooding'

Una de las últimas tendencias en la alimentación saludable es el realfooding, un movimiento que declara la guerra a los ultraprocesados y aboga por alimentos que hayan sido mínimamente alterados.

Tal ha sido el alcance de este fenómeno que tiene como embajador al nutricionista, Carlos Ríos, que sus fieles se hacen llamar realfooders, los cuales se declaran seguidores de un menú basado en comida real, con ingredientes frescos, saludables y ecológicos.

En lo que respecta al punto de inflexión del boom de esta forma de alimentarse, el nutricionista, Pablo Ojeda, se mostró tajante en su intervención en una pasada entrega de Equipo de Investigación: la pandemia del coronavirus.

El confinamiento hizo que cambiaran los hábitos alimentarios de muchas familias, algo que explica que después el realfooding "ha ido aumentando de forma exponencial porque estamos más pendientes de las redes sociales".

Si bien Ojeda no ve nada de malo en seguir una dieta rica en pescado y verdura, que huya de los procesados, afirmó que el riesgo del realfooding está en la forma en la que se transmite el mensaje: "el problema no está en la comida, está en la cabeza. Cuando se mandan mensajes muy radicales, muchas personas no saben interpretarlos y lo llevan al extremo", señaló.

Esta advertencia, reconoció Pablo Ojeda, ha supuesto que le lluevan las críticas en redes sociales, con mensajes en los que se pone en duda su profesionalidad como nutricionista: "Esto te muestra el extremismo", sentenció.