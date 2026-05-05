Raúl Rivas, catedrático de Microbiología, sobre si es para preocuparse que el crucero del hantavirus pueda atracar en Canarias: "El riesgo para la población es bajo, muy bajo"

Un crucero y una enfermedad a bordo. La historia tiene todos los ingredientes para crear suspense o, al menos, llamar la atención, y más si está causada por un virus que no es de los que estamos acostumbrados a oír hablar. De ahí que el caso del crucero MV Hondius, fondeado frente a Cabo Verde y afectado por un brote de hantavirus, suscite tanto interés.

Tres personas han fallecido y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado en siete las personas afectadas por el virus, causado normalmente por roedores. La cifra incluye a las tres personas que han fallecido.

147 pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades, 14 españoles entre ellos, se encuentran a bordo, mientras las autoridades deciden los siguientes pasos.

El organismo plantó hace unas horas que el barco se dirija a Canarias, pero Sanidad señaló que "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente". Por ahora, epidemiólogos de la OMS esperan revisarlo este mismo martes y con esa información se decidirá.

Esa posibilidad de que el barco pueda recalar en España ha despertado algunos temores —no tenemos tan lejana la pandemia—, por lo que hemos querido consultarle a Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, divulgador y autor de varios libros, qué es exactamente el hantavirus y si podemos estar tranquilos.

Qué es el hantavirus y qué dos enfermedades graves puede causar

Lo primero que puntualiza el catedrático es que el hantavirus “es en realidad un grupo de virus”. “Pertenece al género orthohantavirus y es una amenaza emergente para la salud pública mundial. Aunque ahora se ha vuelto muy mediático, lo cierto es que afecta a más de 200.000 personas cada año”.

Son virus zoonóticos, lo que quiere decir que son transmitidos por animales. Los roedores son los principales, pero “se ha demostrado que también hay hantavirus en murciélagos, en musarañas, en topos, incluso en reptiles y hasta peces”.

Rivas aclara que son los de los roedores los que suelen saltar a los humanos, pero hay que tener en cuenta que, aunque su distribución es global, “no todos los hantavirus están en todos los sitios”. Pueden causar dos enfermedades graves; una es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, lo que ocurre principalmente en Europa y Asia, y la otra el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, “que es el que ha ocurrido ahora en el crucero y que este se da en América, tanto en la del Norte como en la del Sur”.

Cómo se han podido contagiar los pasajeros

La forma más común de contagio, explica el experto, es a través de inhalar material que contenga fluidos (orina, saliva o excrementos) de roedores infectados.

Esa es la vía principal principal y habitual, pero no es la única. Como matiza, también es posible infectarse por mordeduras de roedores y, “de forma poco frecuente se ha documentado que es posible el contagio entre humanos por un contacto muy, muy estrecho, pero solo en el hantavirus Andes”. Como veíamos antes, este es “un tipo de hantavirus de América, que es el que causa el síndrome pulmonar y que probablemente sea el que haya causado el brote en el crucero”.

“Hay una zona de Argentina donde hay muchos roedores infectados con este virus”, que en Europa no es habitual, recuerda. “Todo lo que sea virus hantavirus Andes en Europa son casos importados. Aquí el más habitual es el hantavirus Humala, que causa daño renal y lo encontramos en los países nórdicos, en Finlandia principalmente y en Rusia", prosigue.

¿Y qué entendemos por contacto muy estrecho? "Esto no es gripe, esto no es coronavirus”, responde el microbiólogo. Tiene que ser contacto con fluidos. “Lo más normal es por contacto con los roedores en zonas infestadas, por ejemplo, en un desván, un garaje en el que han anidado y han defecado. Si entras y dices’ esto hay que limpiarlo’ y te pones a barrer, ese polvillo que va al ambiente y lo estás respirando, esa es la forma más habitual. O en una zona donde esté muy infectada, simplemente el mero hecho de entrar en un espacio reducido, cerrado, que haya mantenido una población grande de roedores infectados, pues te puedes contagiar por inhalación”, aclara.

No hay tratamiento ni vacuna

Para ningún hantavirus hay ni tratamiento ni vacuna, señala, lo que sí existe es tratamiento de soporte: “Es decir, para los síntomas que pueden venir dados, tanto los renales como los cardiopulmonares, o bien antipiréticos, porque en las primeras fases hay fiebre”.

Se ha utilizado algún antiviral, pero no hay nada específico para curar la enfermedad que provoca, expone, aunque sí se trabaja en “vacunas experimentales en pruebas”.

¿Nos tiene que preocupar que el barco atraque en Canarias o en el puerto que sea?

“Esto, de nuevo, esto no es gripe, no es covid", recalca Rivas. “El riesgo para la población, ahora mismo, es bajo, muy bajo. Se tomarán los protocolos pertinentes, no sólo con los pasajeros, sino también con las instalaciones para su desinfección”, sostiene.

Según Rivas, es clave discernir dónde se ha producido el contagio, si dentro o fuera del barco y “a partir de ahí tomar las medidas oportunas”. “Pero vamos, el hecho de que atraque en Canarias el barco desde luego va a conllevar unas medidas rigurosas de control y en principio la población no tiene por qué preocuparse”, agrega.

Sí incide en que no hay que perder de vista que “no es un virus desconocido y que causa miles o cientos de miles de casos cada año. Normalmente muchos en América, en Norteamérica, también Chile y Argentina. Y en Asia, en Corea del Sur, el hantavirus Hantan, que es el que da nombre al género, causa síndrome renal”, enumera.

Qué les espera a los pasajeros

Según el catedrático, lo esperable es que a los pasajeros y tripulantes del crucero les realicen “las pruebas pertinentes”.

Hay que tener en cuenta que los síntomas pueden tardar en manifestarse, “no mucho en algunos casos, pero en otros se pueden extender”.

Qué debe saber quien tenga un viaje en un crucero

Para quien en las próximas semanas o este verano tenga programado un viaje en crucero y pueda sentir cierto temor al seguir las noticias de este brote, Raúl Rivas subraya que “este caso de hantavirus en un crucero es algo excepcional”.

De cuando en cuando sí se ha dado el caso de algún brote de norovirus, que es gastrointestinal. “En lo que llevamos de año ha habido como cuatro o cinco brotes ya”, recuerda. “Evidentemente no tienen la misma importancia en cuanto a grado de gravedad o agresividad. No tienen nada que ver, pero bueno, es algo habitual y por eso los cruceros tienen medidas y protocolos si ocurre un brote infeccioso durante la travesía”, expone.

Sobre el hantavirus, el microbiólogo recalca el mensaje de tranquilidad, e incide en que no es un virus desconocido. “Sí que es verdad que es una amenaza emergente y que es importante y que hay que tener vigilada, pero el caso de este crucero ha sido algo excepcional”.