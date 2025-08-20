Sanidad retira varios productos contra las quemaduras y heridas y advierte de riesgo de infección

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la retirada de una serie de productos para quemaduras y heridas de la marca MediHoney, fabricados por Derma Sciences, INC (Canadá). Según ha informado su fabricante a la AEMPS, existen "fallos en el envasado podrían provocar la pérdida de la esterilidad de los mismos".

Según detallan, los posibles fallos identificados en el envasado incluirían "un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada del producto en las cajas de envío durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca del tubo".

Esto supondría un riesgo de infección para pacientes en caso de que se utilizara un producto no estéril. Según detallan en la AEMPS, estos productos, que van desde geles a apósitos, están indicados para el manejo de "heridas agudas y crónicas, sitios de injerto de donantes y receptores, heridas con escasa o nula exudación, úlceras de pierna/pie y úlceras por presión, primeros auxilios generales y quemaduras superficiales y de segundo grado".

Los productos y las referencias afectados son las siguientes:

Gel para heridas Medihoney, referencias 391 y 395

Miel médica Medihoney, referencia 398

Hidrogel Medihoney, referencias 780, 781, 782 y 783

Apósito estéril para quemaduras Medihoney Hcs, referencias 784 y 785

Medihoney Hcs, referencia 787

Lámina de gel Medihoney, referencia 799

A quien tenga los productos Medihoney indicados, la AEMPS les insta a que "deje de utilizarlos" y los deseche. En el caso de que sea un tratamiento prolongado, recomiendan ponerse "en contacto con su profesional sanitario para que le pueda indicar cómo continuar".