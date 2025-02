Una investigación pide a estas personas no echarse la siesta tras descubrir una nueva característica peligrosa

El tinnitus es, según recoge en su página web el National Institutes of Health (NIH), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, "es la percepción de sonido que no tiene una fuente externa, por lo que otras personas no pueden escucharlo".

El sonido en cuestión suele ser una especie de timbre en los oídos. Sin embargo, hay pacientes que han notificado haber escuchado otros tipos de ruidos, como zumbidos o rugidos.

Las causas detrás de esta patología "no son claras", apuntan desde el NIH, que también precisa que, tanto en adultos como en niños, "puede mejorar o incluso desaparecer con el tiempo, aunque, en algunos casos, también puede empeorar".

La misma institución ha apuntado que no se trata de una patología que interfiera en la vida diaria; "sin embargo, algunas personas creen que afecta su estado de ánimo y su capacidad para dormir o concentrarse".

En este sentido, una investigación que ha recogido el portal web tailandés Iltalehti ha podido concluir que echarse la siesta, en el caso de los pacientes con tinnitus, podía hacer que empeoraran los síntomas.

Finalmente, han detallado algunos motivos por los que una persona puede desarrollar esta patología. Una de ellas es la exposición a los ruidos fuertes, medicamentos, cerumen y algunas lesiones.