'The Times' asegura que ha encontrado el "lugar más tranquilo de España"

El diario británico The Times asegura haber encontrado el “lugar más tranquilo de España” y lo sitúa en el norte de Menorca, en una antigua masía del siglo XVIII convertida en hotel boutique. Se trata de Son Ermita, una finca rural rodeada de naturaleza donde, según la periodista Lizzie Frainier, el silencio y el paisaje intacto son los verdaderos protagonistas.

En su reportaje, la redactora de viajes describe la isla como “Mallorca con sentido común”, una versión más tranquila y menos urbanizada de su vecina. Desde el aire, cuenta, Menorca aparece como un territorio verde, con grandes extensiones sin construir y pueblos de baja altura, gracias a las estrictas normas urbanísticas y a su declaración como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

El hotel que protagoniza el artículo está situado en una finca privada de 800 hectáreas, a unos 45 minutos del aeropuerto y lejos de los núcleos turísticos. Para llegar, hay que recorrer un camino empinado entre vegetación árida, pero al cruzar la entrada se abre un paisaje de valles verdes, restos de castillos medievales y destellos del mar en el horizonte.

Son Ermita, que abrió sus puertas el verano pasado, cuenta con solo once habitaciones distribuidas entre la antigua casa de campo y los establos restaurados. La decoración respeta la arquitectura original, con vigas vistas, chimeneas de piedra y tonos terrosos. Dos piscinas infinitas se integran en el paisaje sin alterar la estética rural.

El proyecto forma parte de la Vestige Collection, una cadena de hoteles boutique en edificios históricos dirigida por la familia asturiana Madera-Fernández. Según el reportaje, se enamoraron de Menorca porque les recordaba a su región natal antes del auge turístico y decidieron restaurar varias propiedades abandonadas en la isla.

La periodista destaca que el carácter tranquilo de Menorca tiene raíces históricas. Durante la Guerra Civil, la isla fue castigada por el régimen franquista y quedó al margen de grandes inversiones, lo que frenó el desarrollo urbanístico. Décadas después, los propios menorquines impulsaron normas estrictas para evitar la masificación turística que sí transformó Mallorca.

Hoy, la diferencia es evidente: mientras Mallorca supera las 400.000 plazas hoteleras, Menorca ronda las 70.000. Además, en zonas rurales es prácticamente imposible construir nuevas viviendas, lo que ha preservado gran parte del paisaje.

El artículo subraya que la experiencia en Son Ermita consiste precisamente en no hacer nada: leer junto a la piscina, practicar yoga al amanecer o recorrer senderos entre muros de piedra seca. Las playas cercanas, de arena rojiza o guijarros, están a poca distancia y conectan con el histórico Camí de Cavalls, la ruta que rodea toda la isla.