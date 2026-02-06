Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Policía de Granada enseña el nuevo sistema que se está implantando para coches en algunos semáforos de la ciudad: "Ojalá en todos lados"
La Policía de Granada enseña el nuevo sistema que se está implantando para coches en algunos semáforos de la ciudad: "Ojalá en todos lados"

Es habitual en algunos países de Europa. 

Varios semáforos en una ciudad.
Varios semáforos en una ciudad.Getty Images/

El artículo 146 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece algo básico que todo ciudadano debe conocer: el funcionamiento y significado de las luces de los semáforos. Todo se resume en: verde indica que se puede pasar; ámbar que hay que frenar y rojo que está prohibido seguir.

Ahora, la Policía Local de Granada ha avisado de una novedad que se está implementando en algunos semáforos de "distintos puntos" de la ciudad. Se trata de un nuevo sistema de aviso por el cual "un segundo antes de pasar a verde, el semáforo mantiene el rojo y el amarillo encendidos simultáneamente, indicando que el cambio es inminente".

Es un sistema extraño de ver en España, pero muy habitual en otros muchos países europeos. Por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Suiza, Bélgica, Dinamarca o Suecia.

Dónde no existe este mecanismo 

En todos ellos, ese ámbar no autoriza a moverse, solamente avisa de que el verde es inminente, para que el conductor prepare el embrague o el freno y mejore la fluidez.

Mientras, otros países no tienen (al menos todavía) este sistema. Es el caso, además de España, de otros como Italia, Portugal, Estados Unidos o Canadá. 

En las reacciones al mensaje de la Policía Local hay de todo: quienes lo consideran muy buena idea y quienes creen, en cambio, que van a provocar confusión en los conductores.

Argumentos a favor y en contra

"Esto está operativo en Alemania desde hace 30 años que llevo estando allí. Es muy efectivo si la gente está atenta y no 'dormida' con una parsimonia habitual que solo pasan 3 coches en verde. Me parece muy acertada la medida y deberían ponerla en todos los semáforos para agilizar", dice una persona.

"Sistema ruso para ir adelantando el trabajo de meter la marcha y evitar el despistado de turno y el impaciente con claxon que le quema. Veremos a ver cuántos no usan ese método para saltarse el semáforo", dice otro.

También hay opiniones en contra. "Ahora mismo esa señalización quedaría fuera de la ley", dice uno. Otro agrega: "Liar más a la gente, ¿para qué vamos a dejar las cosas como están y como las aprendió todo el mundo?".

Qué dice ahora la norma

Lo que establece ahora mismo el Reglamento General de Circulación es lo siguiente:

  • Una luz roja no intermitente prohíbe el paso. Mientras permanece encendida, los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a aquél. Si el semáforo estuviese dentro o al lado opuesto de una intersección, los vehículos no deben internarse en ésta ni, si existe, rebasar la línea de detención situada antes de aquélla.
  • Una luz roja intermitente, o dos luces rojas alternativamente intermitentes, prohíben temporalmente el paso a los vehículos antes de un paso a nivel, una entrada a un puente móvil o a un pontón trasbordador, en las proximidades de una salida de vehículos de extinción de incendios o con motivo de la aproximación de una aeronave a escasa altura.
  • Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes.
  • Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse.
  • Una luz verde no intermitente significa que está permitido el paso con prioridad, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 59.1.
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
