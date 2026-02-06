Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una clienta escucha que otra chista e increpa a un camarero y su reacción es para ponerla como lección en los colegios
Virales
Virales

Una clienta escucha que otra chista e increpa a un camarero y su reacción es para ponerla como lección en los colegios

"¿Podemos tener un poco de empatía por los trabajadores de cara al público?".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una camarera, trabajando en la terraza.
Una camarera, trabajando en la terraza.Getty Images

El trabajo de camarero está visto como uno de los más duros que hay: horarios muy largos, sueldos normalmente bajos, empresarios que muchas veces se aprovechan del trabajador y clientes que en ocasiones no son todo lo amables que deberían.

La usuaria de TikTok @arasuarezdavila ha dado buena muestra de eso último al compartir una escena que ha vivido y protagonizado cuando, mientras estaba merendando con su madre en una cafetería, acabó discutiendo con otra clienta de ese mismo local.

"La señora de la mesa de al lado empezó a gritarle al camarero: 'Chs chs, chs chs. Oye niño, niño, niño, ven un momento, ven un momento'. Y le dice el chico: 'Dígame'. Y dice la mujer: 'Hace un ratazo que te pedí el café", relata.

"Se le puso a gritar delante de todo el mundo. Me di la vuelta porque me estaba subiendo una cosa por aquí que digo: o le digo algo a la señora o yo me muero aquí en la mesa. Le dije: 'Señora, no hace falta que le grite, no hace falte que le grite", prosigue.

"Me da igual lo que hayas pedido, no le grites"

"Dice: 'Es que llevo un rato pidiéndole el café. Digo: 'Me da igual lo que hayas pedido, no le grites. Está el chico solo para 50 mesas aquí fuera. No hace falta que le grite'. Pues empezó a discutir conmigo y la chica de la mesa de al lado se metió a defenderme", cuenta.

Según explica la usuaria, la otra cliente dijo: "Señora, es que usted es una malcriada". "Y empezamos pim pam pim pam y le dije: 'Mire, señora, cállese ya, cállese'. Total, que se levantó y se fue y dice: 'Pues ya no quiero café".

"¿Podemos tener un poco de empatía?"

Tras contar la escena, la mujer lanza una importante reflexión: "¿Podemos tener un poco de empatía por los trabajadores de cara al público? De verdad, de verdad. Y observar que hay una persona sola para 50 mesas y que probablemente esa persona no tenga maldita gana de estar ahí y atenderte a ti y tiene que hacerlo. Si se despistó o lo que sea, todos somos humanos, pero trata bien a las personas, que tal como eres seguro que eres en tu casa". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales