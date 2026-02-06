Una clienta escucha que otra chista e increpa a un camarero y su reacción es para ponerla como lección en los colegios

El trabajo de camarero está visto como uno de los más duros que hay: horarios muy largos, sueldos normalmente bajos, empresarios que muchas veces se aprovechan del trabajador y clientes que en ocasiones no son todo lo amables que deberían.

La usuaria de TikTok @arasuarezdavila ha dado buena muestra de eso último al compartir una escena que ha vivido y protagonizado cuando, mientras estaba merendando con su madre en una cafetería, acabó discutiendo con otra clienta de ese mismo local.

"La señora de la mesa de al lado empezó a gritarle al camarero: 'Chs chs, chs chs. Oye niño, niño, niño, ven un momento, ven un momento'. Y le dice el chico: 'Dígame'. Y dice la mujer: 'Hace un ratazo que te pedí el café", relata.

"Se le puso a gritar delante de todo el mundo. Me di la vuelta porque me estaba subiendo una cosa por aquí que digo: o le digo algo a la señora o yo me muero aquí en la mesa. Le dije: 'Señora, no hace falta que le grite, no hace falte que le grite", prosigue.

"Me da igual lo que hayas pedido, no le grites"

"Dice: 'Es que llevo un rato pidiéndole el café. Digo: 'Me da igual lo que hayas pedido, no le grites. Está el chico solo para 50 mesas aquí fuera. No hace falta que le grite'. Pues empezó a discutir conmigo y la chica de la mesa de al lado se metió a defenderme", cuenta.

Según explica la usuaria, la otra cliente dijo: "Señora, es que usted es una malcriada". "Y empezamos pim pam pim pam y le dije: 'Mire, señora, cállese ya, cállese'. Total, que se levantó y se fue y dice: 'Pues ya no quiero café".

"¿Podemos tener un poco de empatía?"

Tras contar la escena, la mujer lanza una importante reflexión: "¿Podemos tener un poco de empatía por los trabajadores de cara al público? De verdad, de verdad. Y observar que hay una persona sola para 50 mesas y que probablemente esa persona no tenga maldita gana de estar ahí y atenderte a ti y tiene que hacerlo. Si se despistó o lo que sea, todos somos humanos, pero trata bien a las personas, que tal como eres seguro que eres en tu casa".