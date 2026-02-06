Una clienta escucha que otra chista e increpa a un camarero y su reacción es para ponerla como lección en los colegios
"¿Podemos tener un poco de empatía por los trabajadores de cara al público?".
El trabajo de camarero está visto como uno de los más duros que hay: horarios muy largos, sueldos normalmente bajos, empresarios que muchas veces se aprovechan del trabajador y clientes que en ocasiones no son todo lo amables que deberían.
La usuaria de TikTok @arasuarezdavila ha dado buena muestra de eso último al compartir una escena que ha vivido y protagonizado cuando, mientras estaba merendando con su madre en una cafetería, acabó discutiendo con otra clienta de ese mismo local.
"La señora de la mesa de al lado empezó a gritarle al camarero: 'Chs chs, chs chs. Oye niño, niño, niño, ven un momento, ven un momento'. Y le dice el chico: 'Dígame'. Y dice la mujer: 'Hace un ratazo que te pedí el café", relata.
"Se le puso a gritar delante de todo el mundo. Me di la vuelta porque me estaba subiendo una cosa por aquí que digo: o le digo algo a la señora o yo me muero aquí en la mesa. Le dije: 'Señora, no hace falta que le grite, no hace falte que le grite", prosigue.
"Me da igual lo que hayas pedido, no le grites"
"Dice: 'Es que llevo un rato pidiéndole el café. Digo: 'Me da igual lo que hayas pedido, no le grites. Está el chico solo para 50 mesas aquí fuera. No hace falta que le grite'. Pues empezó a discutir conmigo y la chica de la mesa de al lado se metió a defenderme", cuenta.
Según explica la usuaria, la otra cliente dijo: "Señora, es que usted es una malcriada". "Y empezamos pim pam pim pam y le dije: 'Mire, señora, cállese ya, cállese'. Total, que se levantó y se fue y dice: 'Pues ya no quiero café".
"¿Podemos tener un poco de empatía?"
Tras contar la escena, la mujer lanza una importante reflexión: "¿Podemos tener un poco de empatía por los trabajadores de cara al público? De verdad, de verdad. Y observar que hay una persona sola para 50 mesas y que probablemente esa persona no tenga maldita gana de estar ahí y atenderte a ti y tiene que hacerlo. Si se despistó o lo que sea, todos somos humanos, pero trata bien a las personas, que tal como eres seguro que eres en tu casa".