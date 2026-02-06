Bruno Casanovas, dueño de 'Nude Project' es más sincero que nunca al opinar sobre pagar impuestos en España

Bruno Casanovas, cofundador y coceo de Nude Project, una marca de ropa fundada en 2018 y que desde entonces se ha vuelto muy popular en España, ha sido preguntado acerca de pagar impuestos en el país a cuenta de los creadores de contenido que se mudan a Andorra para pagar menos.

En Future Makers, un foro organizado en la Casa Encendida de Madrid con charlas, debate y networking, con el objetivo de "dar voz" a la generación Z, Casanovas ha dejado una interesante reflexión sobre el pago de impuestos, aunque su motivo va más allá del motivo común de sostener y mejorar los servicios públicos.

Ha sido tajante desde el primer momento: "Pagaría todos los impuestos del mundo por vivir en España, os lo juro". Con esa frase ha dejado claras sus intenciones y ha recordado que ha tenido la "suerte" de viajar por todo el mundo y eso le ha dejado claro que como España no hay ningún país.

España, un país de oportunidades

Han sido esos viajes precisamente los que le han hecho darse cuenta de que "No hay un puto sitio como el que vivimos, ¿sabes?". Sobre aquellas personas que critican que en España no hay oportunidades (especialmente laborales), lo primero que le ha salido al responder ha sido: "¡Mis huevos no hay oportunidades! Tío, están en todas partes!".

Ha defendido que en España "tenemos la cultura más bonita del mundo, la mejor comida, las chicas más guapas, la gente más simpática, los policías son la p...".

"Entonces, mi opinión es que esto (España) me encanta", ha concluido el empresario en un vídeo publicado en el perfil oficial del foro (@futuremakers26)

Qué tipo de impuestos se pagan en España

Tal y como indica la Agencia Tributaria, los impuestos no son una cuota fija igual para todos los ciudadanos: "Esto sería injusto, ya que no todas las personas tienen el mismo dinero. Por eso, pagan más impuestos los que tienen más, ganan más o gastan más y pagan menos impuestos los que menos dinero tienen".

Señalan dos tipos de impuestos:

Los directos: son los que permiten que los que ganen más paguen más cantidad que los que tienen menos. El más conocido, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.