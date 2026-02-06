Le hacen una entrevista de trabajo y el de Recursos Humanos no da crédito por lo que hace mientras contesta las preguntas

Ferrán es un empleado de recursos humanos que ha emprendido una nueva aventura en las redes sociales (@ferran_rrhh) para dar "consejos prácticos" para encontrar trabajo. Entre tanto, también ha contado algunas anécdotas que ha vivido mientras realizaba entrevistas a candidatos para incorporarse al mundo laboral.

Con más de 16.000 visitas y otros 1.600 'me gusta' en menos de 24 horas, el reciente vídeo que ha publicado ha sido sobre algunas entrevistas que ha considerado "surrealistas" por lo que han hecho los candidatos.

Ha llegado a contar tres y ha generado mucha curiosidad en los usuarios por conocer más historias. El primero que ha comentado es un caso extraño y que refleja lo que no hay que hacer durante una entrevista.

Cocnar, la playa y una madre susurrando

"La primera fue con un chico que estaba cocinando macarrones mientras respondía a mis preguntas, al ver el panorama le pregunté si era un buen momento para seguir con la entrevista", ha relatado el experto en RRHH.

Para el candidato, no había ningún problema. Además, ha recordado que "tenía hasta el delantal puesto". Por otro lado, durante el mes de julio habló con otro candidato con el que había pactado la entrevista con dos semanas de antelación: "Se conectó desde la playa, era julio y había muchísima gente".

"De manera sutil le dije que la llamada se cortaba, que había mucha gente y que no se escuchan mucho sus respuestas...", ha añadido. La respuesta del chico fue una petición de aplazar la entrevista para otro momento porque "ahora estaba en la playa con su familia".

"Como si no me hubiese dado cuenta ya...", ha rematado. El último caso que ha contado es el de un candidato de unos 25 años: "Tenía al lado a su madre, cada vez que yo le hacía una pregunta, la madre le susurraba lo que tenía que contestar... Fue muy surrealista".

Entonces, ¿me preparo una entrevista?

Para Ferrán, sí. Es necesario prepararse una entrevista, pero no un discurso de memoria, sino hacerlo de forma estratégica: