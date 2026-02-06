La cara de Javier Ruiz tras el "¿tú cómo ligas?" de Alfonso Serrano lo dice todo: a veces no hace falta decir mucho más

El secretario general del PP de Madrid y 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, ha negado las acusaciones hechas públicas por una exedil popular de Móstoles contra el regidor de dicho municipio, Manuel Bautista.

Serrano ha comparecido en rueda de prensa y ha dejado una de esas frases que van a dar que hablar a lo largo de los días. Cuando un periodista le ha preguntado por el presunto caso de acoso en Móstoles le ha espetado un: "¿Y tú cómo ligas?".

La cara de Javier Ruiz, presentador de Mañaneros, tras este comentario ha sido de sorpresa total. En el mismo programa, la colaboradora Sarah Santaolalla ha añadido un "pues no acosando".

"Así liga la gente normal cuando hay consentimiento de por medio. Creo que sólo por estas palabras Alfonso Serrano debe dimitir", ha empezado diciendo la colaboradora de TVE.

Y ha añadido: "Si en una situación de acoso sexual y acoso laboral cree que está ligando el agresor con la víctima es que no ha entendido nada y no está capacitado para tener un cargo público que representa a muchas mujeres en la Comunidad de Madrid".

"Mala fe"

En la misma comparecencia, Serrano ha afirmado que este "no es un caso de acoso sexual, nunca ha existido acoso sexual, el concepto 'acoso sexual' es algo que se incorpora por primera vez, por parte del abogado, en el último mail que mandan antes de la renuncia de esta concejala como afiliada y concejal. Ella siempre alegó conflicto laboral".

El alto cargo del PP madrileño ha señalado que esta mujer "ha actuado de mala fe, tratando de involucrar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y grabando conversaciones sin autorización y troceando la transcripción de las mismas", una cuestión que asegura que fue "para tratar de involucrar a su presidenta", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

También ha comentado que "en todos los correos comenzó hablando de discriminación y así nos los trasladó en la reunión en la que yo estuve presente el 11 de marzo de 2024, donde, a preguntas mías, creo recordar, negó expresamente que hubiese acoso o abuso sexual". Una versión que contradice parte de las revelaciones de dichas conversaciones publicadas en la mañana del viernes por El País.