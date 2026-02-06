Woody Allen, una mansión en Florida y la antigua mano derecha de Trump: las últimas revelaciones sobre el caso Epstein que quizás te hayas perdido

La verdad sigue saliendo a la luz en torno al 'caso Epstein'. La desclasificación de algo más de tres millones de documentos por parte del Gobierno de EEUU ha amplificado lo que se sabe de la trama de contactos y relaciones del pederasta, uno de los mayores criminales sexuales conocidos.

En los últimos días se han desvelado nuevos nombres que aparecen en los 'papeles' de Jeffrey Epstein, incluyendo visitas a su isla privada y varios tratos de índole delictiva sexual. Entre los ya conocidos, 'clásicos' de la trama como Bill Clinton, el anteriormente conocido como príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Gates, Donald Trump o la princesa Mette-Marit de Noruega.

Hay tantos detalles que es fácil perderse en una trama que parece lejos de haber llegado a su fin.

Manual de 'uso y disfrute' de la mansión: "No ver, no hablar, no oír"

Pero van saliendo a la luz nuevos detalles, no solo nombres. Por ejemplo, una suerte de 'manual' para el uso y disfrute de la mansión de los horrores de Epstein en Florida, revelado inicialmente por su expareja y excómplice en la trama Ghislaine Maxwel y ahora actualizado con las últimas informacione.s

En el catálogo de instrucciones, Jeffrey Epstein exigía al personal que trabajaba en la casa que "no viera nada, no oyera nada, no dijera nada" y que dejaran siempre el aire acondicionado a 60ºF, 16 grados Celsius.

Asimismo, debían surtir de armas los cajones de las 'mesitas de noche' en los dormitorios, al igual que de cantidades ingentes de pañuelos y pasta de dientes en los baños. Otra de las exigencias era un "control de vibraciones", con indicaciones específicas para el suministro y distribución de juguetes sexuales.

Woody Allen como ¿cebo? para Downing Street

El cineasta Woody Allen ocupa un lugar destacado en la nueva lista de 'secretos' conocidos en torno al pederasta. Su nombre aparece en varias reuniones con Epstein y con gente del entorno e incluso con la 'participación' de miembros del Gobierno británico.

The Guardian detalla cómo desde el 10 de Downing Street, Ian Osborne escribía a Epstein dejando caer su deseo de reunirse con "su amigo" Woody Allen, en un evento que podría incluir al entonces premier David Cameron.

Epstein respondió con una pregunta, "¿estaría Cameron allí?", a lo que Osborne contestó con una afirmación. "Si es importante para usted, lo animaré encarecidamente", remató acto seguido Epstein, con una frase que los expertos señalan habitual en él, para confirmar que movería el encuentro con Woody Allen.

Steve Bannon, ex mano derecha de Trump, también

El que fuera spin doctor o algo así como jefe de estrategia y comunicación de Donald Trump aparece y no poco en los 'papeles de Epstein'. Ambos se trataban con frecuencia y familiaridad, revelan los documentos desclasificados, llegado a actuar Bannon como mentor para las apariciones de Epstein en un documental hagiográfico sobre su propia figura.

"Primero tenemos que rechazar las mentiras [...] aplastar la narrativa de pedofilia/tráfico [...] reconstruir su imagen como filántropo", son algunas de las indicaciones de Steve Bannon al respecto.

En las informaciones desveladas por el Gobierno de EEUU, Steve Bannon aparece como consejero del pederasta, tanto a nivel de discurso como de apariencia física para mejorar su reputación. A cambio, Epstein le premiaba con ostentosos regalos.

En una de sus conversaciones recogidas en los documentos, Bannon llega a preguntarle a su 'amigo' "¿crees que eres el mismísimo diablo?". Epstein responde "no, pero tengo un buen espejo [...] el diablo me da miedo".