Un neurocientífico revela la falsa felicidad que hay que soltar y cómo identificarla

Las expectativas y anticiparse a los eventos o fechas importantes de la vida pueden juzgar malas pasadas si luego no terminan siendo como las habíamos imaginado. Es lo que el neurocientífico David del Rosario denomina felicidad adictiva.

En una entrevista con la revista Telva, el experto ha explicado por qué este concepto "común" es negativo y cómo funciona. "Por ejemplo. Yo voy a asistir al Congreso de TELVA y he formado en mi mente una imagen feliz de lo que será ese evento: un lugar donde miles de personas a las que le encanta la neurociencia están deseando verme y me aplauden y en el que me salen un montón de oportunidades. Sin embargo, cuando vaya el 7 de junio, viviré ese momento real y, como la mayoría de las veces en la vida, no responderá a esa imagen mental feliz que me había formado", ha explicado.

En ese momento, señala David del Rosario "entra en funcionamiento una zona del cerebro llamada núcleo accumbens, que es un comparador de imágenes mentales felices y de momentos presentes. Mi sufrimiento será la distancia que haya entre mi imagen mental feliz del evento TELVA y la realidad".

Además, el neurocientífico señala que esto nos provoca "estrés" porque "en la vida vamos siempre persiguiendo esa imagen mental feliz y casi nunca ocurre". Es el resumen de esa llamada felicidad adictiva.

"Esa adicción a perseguir la felicidad, es decir, mi imagen mental feliz, al final me predispone a vivir en una biología de la supervivencia que impacta sobre la salud", ha defendido el neurocientífico durante la entrevista.