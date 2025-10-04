Un restaurante lleva más de 60 años con un solo plato en el menú: el secreto de su éxito está en la salsa

Un solo plato, sin alternativas ni complicaciones. Así es la fórmula que convirtió a Le Relais de l'Entrecôte en un icono gastronómico en París. Este refinado bistró, nacido en 1959 con una propuesta radical, rompió moldes al ofrecer solo entrecot con su legendaria salsa secreta y una guarnición de patatas fritas. Actualmente, esta experiencia única y ritualizada desembarca en Milán con la apertura de La Rue en Corso Garibaldi.

La historia comenzó con Paul Gineste de Saurs, quien fundó el primer restaurante bajo el nombre Le Relais de Venise – Son Entrecôte, en la zona de Porte Maillot. Su visión era clara: centrarse en un único plato, preparado a la perfección y servido en un entorno típicamente francés, con paredes decoradas, espejos y camareras uniformadas.

"La idea, arriesgada en teoría, tuvo un éxito inmediato y sigue siéndolo, década tras década", afirman desde el grupo a Fan Page. Con el paso del tiempo, el modelo se replicó en otros barrios parisinos como Marbeuf, Montparnasse o Saint-Germain-des-Près, e incluso cruzó fronteras hacia Ginebra y Zúrich.

"La fortaleza del Relais reside no solo en la calidad de su cocina, sino también en la experiencia ritual que ofrece: los huéspedes saben exactamente qué esperar y, por eso mismo, siempre regresan satisfechos", añaden.

El menú, inalterado desde su origen, comienza con una ensalada verde con nueces, seguida del entrecot cocinado al gusto del comensal, acompañado por dos generosas raciones de patatas fritas finas y crujientes. Pero el alma del plato es su mítica salsa secreta, cuya receta ha sido celosamente guardada durante generaciones. "Se ha convertido en una leyenda", dicen los responsables.

El menú se completa con postres clásicos franceses como crème brûlée o pastel de chocolate, y una copa del vino tinto Château de Saurs, elaborado en la finca familiar en Occitania. Todo por un precio fijo de 26,50 euros.

Le Relais de l’Entrecôte demuestra que, en la mayoría de ocasiones, menos es más, y que un solo plato, cuando se ejecuta con maestría, puede alimentar una tradición que traspasa fronteras.