Llega a Madrid un tipo de restaurante directo de Nueva York: hay peligro de que pase igual que con las hamburguesas

Madrid se ha convertido en el conejillo de indias de la gastronomía mundial. Junto con Barcelona, casi todo lo que está a punto de llegar a España pasa antes por estas dos ciudades para que sus ciudadanos lo prueben.

Ahora, desde hace un tiempo, ha llegado a la capital de España la moda de los llamados "slices de pizza", es decir, porciones de pizza de grandes dimensiones que se venden a un precio superior a las normales.

"Parece que la moda de las slice pizza de New York ha llegado a Madrid (espero que no se conviertan en la nueva plaga). Pizzas grandes, que se venden enteras (32€ aprox) y por porciones (unos 5€), de masa fina, crujiente y nada pesadas", ha explicado en X @pbrionesmqz.

Y hay de varios sabores muy parecidos a los que hay en las grandes pizzerías de Nueva York: pastrami y pepperoni. Este local en cuestión, ubicado en el centro de Madrid, es pequeño y con mesas altas.

"El pedido se hace desde la barra y te van llamando. Cada mesa tiene un bote de su salsa de miel picante que es adictiva. De postre, un ligero helado de pistacho con aceite de arbequina y sal. Aún en rodaje, pero me dan buenas sensaciones, pocas cosas y bien hechas", dice el autor del mensaje en cuestión.

Como siempre que llega algo así a Madrid, las redes han sido una bomba de relojería y los comentarios hirientes sobre todo lo que llega de fuera no se han hecho esperar. "Tienes razón en una cosa: puede ser lo más siempre y cuando no se convierta en una nueva plaga!! Que aún me flipa el 'smashburgers por encima de nuestras posibilidades'. Anotado el sitio", ha dicho un usuario.

Otros se han centrado en que pagar 32 euros por una pizza no es un tema menor, como diría Rajoy, es un tema mayor.