Una catedrática en Nutrición señala cuál es la cena prohibida: "Es triste y no recomendable

Qué se cena puede tener su impacto en el sueño: si hacemos una cena muy abundante o pesada, lo más seguro es que durmamos peor y, a la inversa, si nos quedamos cortos, puede que nos despertemos hambrientos y se interrumpa así nuestro sueño.

También existe la relación contraria: si dormimos mal, es más probable que el cansancio nos haga tomar peores decisiones respecto a nuestra alimentación.

María Izquierdo, catedrática de nutrición de la Universidad de Barcelona, ha dado las claves en RAC1 de cómo debería ser la cena óptima para nuestro descanso nocturno.

Para la experta, una buena fórmula sería apostar, por ejemplo por una verdura, "como cremas de verduras o calabacín, con especias o con un poco de jamón" y una fuente de proteína, "como pescado a la plancha, pollo o lomo".

Izquierdo advirtió acerca de una cena (o recena a veces) muy habitual, la leche con galletas, que algunos además toman pensando que la leche favorece el descanso.

"Me parece bien como ritual para dormir, pero no sale en los manuales", opinó. Según la nutricionista, el vaso de leche con galletas "es una cena triste y no es recomendable". Además de que faltan nutrientes, es posible que no sea suficientemente saciante y tengamos hambre en plena noche.

Según su recomendación, lo ideal sería cenar dos horas antes de acostarnos y evitar la cafeína a partir de las 15:00 para que no afecte al sueño nocturno.