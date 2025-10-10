Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Unos gemelos de 64 años consiguen cultivar la calabaza más grande y larga del mundo: "El secreto está en el invernadero"
Life

Life

Unos gemelos de 64 años consiguen cultivar la calabaza más grande y larga del mundo: "El secreto está en el invernadero"

La regaba con más de 500 litros de agua diarios.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Topsfield, MA - 4 de octubre: Calabazas gigantes se alinean para ser pesadas mientras los espectadores observan durante el Concurso de Pesaje de Calabazas Gigantes de Nueva Inglaterra en la Feria de Topsfield el 4 de octubre de 2025. (Foto de Erin Clark/The Boston Globe vía Getty Images)Boston Globe via Getty Images

Una calabaza de récord. Hace apenas unos días se celebró la competición de vegetales gigantes, conocida como 'Giant Vegetable Weigh-Off', donde los participantes y concursantes del torneo enseñaron al público algunos de sus cultivos más impresionantes.

El protagonista de la competición ha sido la calabaza, cuyo récord han conseguido unos hermanos gemelos de 64 años del Reino Unido, quienes han conseguido cultivar la calabaza más larga y grande del mundo, con un peso de 1279 kilogramos y más de 6 metros, tal y como recoge The Telegraph. 

Según han contado, para conseguir este récord se han pasado seis horas diarias cuidando del vegetal hasta el día de la competición que tuvo lugar en Wargrave Nursery, en Reading, Berkshire. "No habíamos podido lograr semejante tamaño al aire libre. El secreto está en el invernadero, donde todo está controlado y protegido de las inclemencias del tiempo", han afirmado ambos, según señala libertatea

En total, la calabaza tardó unos 130 días en crecer desde que la semilla (del tamaño de una pelota de golf) fue plantada y el éxito de su crecimiento, según apuntan los gemelos, se debe, entre otros factores, a una buena hidratación. 

"No se trata de demasiada comida, sino de mucha agua. Cada planta recibe más de 500 litros de agua al día", afirmaron, al mismo tiempo que señalaron que utilizaron la técnica de goteo para evitar los efectos de la sequía y las restricciones. 

Su participación no ha sido determinada al azar, pues tal y como comentaron, es algo que llevan haciendo durante varias generaciones y hasta sus nietas han colaborado en el proceso. "Les encanta jugar entre las plantas e incluso hablar con las calabazas", aseguraron con una sonrisa en la cara. El resultado aparece ahora en el Libro Guinness de los Récords, sustituyendo así el anterior récord establecido por el estadounidense Travis Ginger en 2023 (1.246,9 kilogramos).

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 