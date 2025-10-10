Unos gemelos de 64 años consiguen cultivar la calabaza más grande y larga del mundo: "El secreto está en el invernadero"

Topsfield, MA - 4 de octubre: Calabazas gigantes se alinean para ser pesadas mientras los espectadores observan durante el Concurso de Pesaje de Calabazas Gigantes de Nueva Inglaterra en la Feria de Topsfield el 4 de octubre de 2025. (Foto de Erin Clark/The Boston Globe vía Getty Images)

Una calabaza de récord. Hace apenas unos días se celebró la competición de vegetales gigantes, conocida como 'Giant Vegetable Weigh-Off', donde los participantes y concursantes del torneo enseñaron al público algunos de sus cultivos más impresionantes.

El protagonista de la competición ha sido la calabaza, cuyo récord han conseguido unos hermanos gemelos de 64 años del Reino Unido, quienes han conseguido cultivar la calabaza más larga y grande del mundo, con un peso de 1279 kilogramos y más de 6 metros, tal y como recoge The Telegraph.

Según han contado, para conseguir este récord se han pasado seis horas diarias cuidando del vegetal hasta el día de la competición que tuvo lugar en Wargrave Nursery, en Reading, Berkshire. "No habíamos podido lograr semejante tamaño al aire libre. El secreto está en el invernadero, donde todo está controlado y protegido de las inclemencias del tiempo", han afirmado ambos, según señala libertatea.

En total, la calabaza tardó unos 130 días en crecer desde que la semilla (del tamaño de una pelota de golf) fue plantada y el éxito de su crecimiento, según apuntan los gemelos, se debe, entre otros factores, a una buena hidratación.

"No se trata de demasiada comida, sino de mucha agua. Cada planta recibe más de 500 litros de agua al día", afirmaron, al mismo tiempo que señalaron que utilizaron la técnica de goteo para evitar los efectos de la sequía y las restricciones.

Su participación no ha sido determinada al azar, pues tal y como comentaron, es algo que llevan haciendo durante varias generaciones y hasta sus nietas han colaborado en el proceso. "Les encanta jugar entre las plantas e incluso hablar con las calabazas", aseguraron con una sonrisa en la cara. El resultado aparece ahora en el Libro Guinness de los Récords, sustituyendo así el anterior récord establecido por el estadounidense Travis Ginger en 2023 (1.246,9 kilogramos).