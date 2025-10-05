Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
15 castillos impresionantes de Europa: parecen de cuento
Algunos son casi mágicos y están levantados majestuosos en lo alto de un pico y la mayoría guarda entre sus muros un trozo importante de la historia del lugar en el que se alzaron.

  La Torre de Belem, un símbolo nacionalLa Torre de Belem, situada en Lisboa, es un auténtico símbolo para Portugal. De ella partían los exploradores portugueses para establecer el primer comercio europeo en la historia con China e India.Getty Images
  El monumento en el que se recrea la Edad MediaEl castillo de Castelnaud, en Francia, está a 150 metros sobre el valle del Dordoña. Es medieval, del siglo XIII. Contiene un museo de la Guerra y en él se organizan visitas y espectáculos medievales.Getty Images
  El más de cuento de todos: el Alcázar de SegoviaSe dice que el imponente Alcázar español de Segovia se inspiró Walt Disney para crear el Castillo de la Cenicienta y, visto desde la zona baja de la ciudad, lo cierto es que guarda un gran parecido.Getty Images
  Guimarães, una de las siete maravillas lusasEl castillo de Guimarães está  en la llamada fregresia de Oliveira do Castelo, en el Distrito de Braga, Portugal. Clasificado como Monumento Nacional es 2007, es una de las Siete Maravillas del país.Getty Images
  Oberhofen, el bucólico castillo del lagoEste romántico castillo se encuentra en el lago Thun, en medio de un parque natural suizo. Se puede hacer un recorrido por sus estancias y ver cómo vivieron señores y sirvientes allí en el siglo XIX. Getty Images
  La inmensidad de la fortaleza de HohensalzburgLa Fortaleza de Hohensalzburg, en Salzburgo, Austria, es la más grande de Europa. De hecho, la empezó en el año 1077 el Príncipe Gebhard von Helffenstein y se ha ampliado hasta el siglo XVII.Getty Images
  Un castillo de la misma familia desde hace 850 añosEl castillo de Eltz (Burg Eltz) está en el estado alemán de Renania-Palatinado, cerca de Wierschem. Es medieval, nunca ha sido destruido y es propiedad de la misma familia desde hace más de 850 años.Getty Images
  Gravensteen, la construcción belga de los mil usosGravensteen está en Ghent, Bélgica. Es de 1180 y fue la residencia de los condes de Flandes hasta 1353. Luego se usó como tribunal, prisión, casa de la moneda y fábrica de algodón. Ahora es un museo.Getty Images
  Montearagón, un lugar para el recuerdoEl de Montearagón, en Quicena, Aragón, España era del siglo XI, una fortaleza que reforzó, en 1090, Sancho I Ramírez por el asedio musulmán. Fue un monasterio hasta que se incendió, en el siglo XIX.Getty Images
  Popoli, en Italia, en un paraíso de agua puraEl castillo de Popoli, conocido como el Castello ducale Cantelmo, es medieval y está en la Pescara, Italia. Se conoce como la "ciudad de las aguas", por la abundancia de ríos y fuentes de agua pura.Getty Images
  La fantasía que evoca el Castillo de ButronDe aspecto neogótico, el Castillo de Butrón no parece real. Está en Gatika (Vizcaya, España) y, en la actualidad, se puede admirar desde el exterior y muy pronto su interior, ahora en restauración.Getty Images
  El emblemático Monte Saint-MichelEl Monte Saint-Michel es un lugar cristiano medieval, con una abadía, y está en Mancha, Normandía, Francia. Es una isla accesible con la marea baja. Tres millones de personas lo visitan cada año.Getty Images
  La Alhambra de Granada, monumento de monumentosLa Alhambra de Granada es más que un castillo. En Andalucía, España, es un complejo monumental impresionante formado por un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas, un emblema del mundo.Getty Images
  Las chimeneas del palacio medieval de SintraLa cónicas chimeneas del Palacio real medieval de Sintra, Portugal, son inconfundibles.  Fue iniciado en el siglo XVI y remodelado varias veces hasta el siglo XIX. Es patrimonio Mundial de la Unesco.Getty Images
  Urquhart, en el famoso lago Ness escocésQuizás el castillo más conocido del mundo situado en un lago es el de Urquhart, que está a la orilla del Lago Ness, en Drumnadrochit, Escocia. A este lugar, en ruinas, van millones de personas al año.Getty Images
