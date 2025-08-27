Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 destinos españoles para hacer una escapada en septiembre
9 destinos españoles para hacer una escapada en septiembre

El cálido clima de las isla este mes de nuestro país es siempre una apuesta segura, pero también es el momento con la temperatura ideal para apostar por rutas de montaña o visitas a localidades con mucha historia.

Susana Pérez de Pablos
  El plácido atardecer en MenorcaDisfrutar de la luz del atardecer en la Ciutadella, en la isla balear de Menorca es una maravilla en meses como septiembre porque es uno de los destinos de playa con una temperatura más agradable.GETTY IMAGES
  En la tierra negra de LanzaroteDesde un balcón se puede disfrutar en pleno septiembre de una magnífica vista, de Montaña Chupaderos, una zona de Lanzarote, en Canarias, en la que se cultiva vino en tierra volcánica.GETTY IMAGES
  Un cata entre los primeros colores de otoñoUn plan imprescindible para los amantes del vino es una escapada a cualquier bodega de La Rioja a realizar una cata y disfrutar de los colores otoñales. En la foto, los de Labastida, la Rioja alavesa.GETTY IMAGES
  Pasear por una muralla romana impresionante La Puerta de Santiago pertenece a  la Muralla Romana de Lugo, una construcción romana milenaria, con un perímetro de poco más de 2 kilómetros, que es un espectáculo. Y es Patrimonio de la Humanidad.GETTY IMAGES
  Rutas y paseos por la montaña con el mejor climaSi hay un lugar perfecto para hacer una ruta otoñal es el Valle de Liébana, en los Picos de Europa, en Cantabria. De largos recorridos a alpinismo o a sencillos paseos por bonitos pueblos, como Bejes.GETTY IMAGES
  Un momento perfecto para disfrutar de MéridaEl anfiteatro romano de Mérida, en Extremadura, ya no está dedicado, como antaño a espectáclos de gladiadores y peleas con leones. Pero, con o sin espectáculos, esta época es ideal para visitarlo.GETTY IMAGES
  Naturaleza, cultura y arteLas cuevas que rodean los parajes de Cuenca, en Castilla-La Mancha, así como su Ciudad Encantada son mágicas, en efecto, y no puede faltar una visita al Museo de Arte Abstracto de la ciudad.getty images
  La ciudad que tiene un color especial.. y también un olorLa capital andaluza, Sevilla, ve bajar las temperaturas en septiembre, sigue oliendo a azahar y su belleza y monumentos se pueden disfrutar muchísimo en especial en otoño y primavera.getty images
  Esconderse en la isla de lobosSi quieres disfrutar de tranquilidad, un lugar muy especial para perderse es el islote de Lobos, a escasos minutos en barco de Fuerteventura, en Canarias. Sol, playa y mojo, una gran apuesta otoñal.getty images
