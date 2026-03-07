Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Covarrubias, Burgos Province, Castilla y León, España, September 18, 2021: Outside the walls, man with dog at the walk along the banks of the Arlanza river. Covarrubias, located 40 kilometers southeast of Burgos, is undoubtedly one of the most beautiful towns in Spain. Covarrubias is now a town that stands out above all for its traditional architecture built with wooden and adobe structures. White facades and wooden frames, well cared for, which form a set of great beauty.

9 localidades españolas de menos de 20.000 habitantes donde viajar este mes de marzo

La riqueza cultural, de naturaleza y gastronómica que ofrecen multitud de pequeñas localidades de nuestro país hace que sea muy difícil escoger. De norte a sur y de este a oeste, hay propuestas medievales, de mar, de sol...

Susana Pérez de Pablos
Port de la Selva, una escapada al Alto AmpurdánEl Port de la Selva está Girona en la comarca catalana del Alto Ampurdán. Es un pueblo marinero y cerca se pueden visitar el dolmen de la Taula dels Lladres o el Monasterio de San Pedro de Roda. Getty Images
  Olvera, la luz de los pueblos bancos andalucesOlvera, en la provincia de Cádiz, es unos de los típicos pueblos blancos andaluces. A la belleza de sus calles se une el encanto, en la parte alta, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.Getty Images
  Una ruta medieval por Sos del Rey CatólicoSos del Rey Catolico es un precioso pueblo medieval cerca de Zaragoza, ideal para una escapada cuando empieza la primavera. Se puede ver la Judería, el Palacio de Sada, el Convento de Valentuñana... Getty Images
  El Castillo de Pedraza, entre ricos manjares segovianosLa localidad de Pedraza, en la provincia de Segovia y a cerca de una hora en coche de Madrid, es un lugar perfecto para un viaje corto. Allí podrás tomarte un cordero o cochinillo espectacular. Getty Images
  Covarrubias, pasear entre pórticos de madera y piedraEsta población burgalesa, el Torreón de Fernán González es famosa por los calles empedradas, pero también por la tumba de la princesa Kristina de Noruega o por ser parte del Camino de Santiago.Getty Images
  En primavera entre cuevas, Setenil de las bodegasUna tarde de primavera se tomó esta foto de Setenil de las bodegas, al norte de Cádiz. Esta localidad es famosa por sus casas cueva, edificadas bajo la montaña. Belleza y también buena gastronomía.Getty Images
  Una imagen de Baeza.Una imagen de Baeza.GETTY
  La riqueza y belleza de Besalau, en CataluñaConsiderado por muchos el pueblo medieval más bonito de Cataluña, Besalau, en la provincia de Girona, en Cataluña. Cuenta con todo lo que se puede esperar del lugar: castillo, iglesia, monasterio...Getty Images
  Tabarca, una aperitivo de las vacaciones estivalesPara terminar, una propuesta de aperitivo en mitad del mar a la espera del verano: la isla de Tabarca. Es la zona habitada más pequeña de la costa alicantina. Ve y disfruta de su marisco y pescado.Getty Images
