Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Aumenta la cantidad de cruceros especializados en juegos de mesa, wargames y miniaturas
Viajes
Viajes

Aumenta la cantidad de cruceros especializados en juegos de mesa, wargames y miniaturas

Una fórmula que nace a mediados de la década pasada.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un crucero y una imagen superpuesta de varios juegos de mesa
Un crucero especializados en juegos de mesa navegando en alta mar.Getty Images

El turismo de cruceros ya no solo atrae a quienes buscan sol y playa, sino que en los últimos años se ha acelerado la aparición de cruceros diseñados específicamente para aficionados a los juegos de mesa, los wargames, las miniaturas y la cultura friki en general. Estas travesías convierten las cubiertas y salones del barco en convenciones flotantes donde se juega a todas horas, se imparten talleres, se celebran torneos y se organizan fiestas y actividades temáticas.

El fenómeno, que arrancó como una idea para trasladar la experiencia de las convenciones terrestres al mar, tiene su origen en proyectos estadounidenses como el Dice Tower Cruise y el Congress of Gamers. Ambos fueron creados para reproducir a bordo la dinámica de una convención de juegos con espacios dedicados y programación continua. Desde su puesta en marcha a mediados de la década pasada, la fórmula se ha consolidado y ampliado.

A partir de ese impulso inicial, la oferta se ha diversificado. Hoy en día hay grandes “ludotecas flotantes” pensadas para todo tipo de públicos, familias, grupos de amigos y jugadores casuales, pero también existen cruceros muy especializados. En los últimos años han nacido itinerarios centrados en wargames y miniaturas, cruceros para jugadores de rol con campañas continuas y sesiones de interpretación, e incluso travesías que combinan cosplay, cómic y cultura pop.

Convenciones en alta mar

Ejemplos de este abanico son las propuestas de Meeples at Sea, que publicitan amplios catálogos de juegos y espacios de juego permanentes, y cruceros de wargaming organizados por comunidades como Cruisehammer. La expansión no se limita a Estados Unidos, ya que en Europa han proliferado iniciativas como el Boardgame Cruise que adaptan el formato a mercados locales y rutas específicas, y organizadores alemanes y británicos han replicado la fórmula con éxito.

Paralelamente, en Latinoamérica se han celebrado varias ediciones regionales, como el Kriativos On Board, organizado en Brasil, que celebró su tercera edición en abril de 2025 a bordo del Costa Diadema. Congregó a más de 400 participantes, según recoge Xataka, consolidando la idea de que el formato funciona fuera del mercado anglosajón. El evento incorporó talleres, mesas redondas con diseñadores invitados y competiciones que ocuparon prácticamente toda la travesía.

El éxito de estos cruceros se debe en gran parte a su componente social. Los jugadores valoran cada vez más las experiencias compartidas y el tiempo intenso dedicado a sus aficiones fuera de la rutina diaria. Un crucero temático ofrece además la ventaja logística de reunir servicios con programación especializada, algo atractivo tanto para quien busca vacaciones temáticas como para comunidades que desean partidas largas, torneos y talleres con invitados.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 