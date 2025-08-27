El error oculto en el Monopoly durante 100 años que descubre al primer tramposo de este clásico juego de mesa

El Monopoly es sinónimo de tardes eternas, discusiones familiares y billetes que cambian de mano con sospechosa rapidez. Pero detrás de este clásico de mesa se esconde una historia menos conocida: un error tipográfico que sobrevivió más de cien años y que, en realidad, delata al primer gran “tramposo” del juego.

Durante décadas, la versión oficial señaló a Charles Darrow como el brillante inventor del Monopoly. Según su relato, concibió la idea a inicios de los años 30, la patentó en 1933 y, dos años después, vendió los derechos a Parker Brothers, hoy parte de Hasbro. El problema es que esa historia era incompleta: Darrow no inventó nada.

Tres décadas antes, en 1904, la taquígrafa Lizzie Magie había diseñado The Landlord’s Game, un tablero sorprendentemente parecido al Monopoly. Su intención era pedagógica: quería mostrar las desigualdades que generaba la especulación inmobiliaria. El juego se extendió y fue imitado en distintas variantes, hasta que Darrow lo tomó prestado, lo maquilló y lo presentó como propio.

La pista que terminó desenmascarando el plagio fue un simple fallo ortográfico. En el tablero estadounidense, una de las casillas amarillas lleva por nombre “Marvin Gardens”, inspirada en una urbanización de Atlantic City.

Pero el nombre correcto es “Marven Gardens”. La errata ya aparecía en una versión defectuosa del juego de Magie y Darrow la copió sin reparos, trasladando el error directamente a su “creación”.

La justicia, sin embargo, nunca estuvo del lado de Magie. Vendió su patente por apenas 500 dólares, mientras Darrow amasaba una fortuna que lo convirtió en el primer millonario gracias a un juego de mesa. Un destino irónico: el hombre que monopolizó el Monopoly lo hizo copiando y con un error a la vista de todos.