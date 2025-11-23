He viajado en 7 cruceros low-cost y por este motivo no me volveré a subir en uno ni en pintura

Un experto en viajes ha contado en su canal de Youtube la razón por la que algunos cruceros se ofrecen a un precio tan bararo, los llamados low-cost, y analiza los inconvenientes que tienen. Se trata de Gary Bembridge, youtuber del canal Tips For Travellers (@tipsfortravellers). Este especialista explica que este tipo de cruceros baratos son los llamados "reposicionamiento" y son una auténtica ganga, pero "vienen con trampas, advertencias y errores fáciles de cometer que pueden convertir lo que parece el crucero oferta de tu vida en un viaje lleno de arrepentimientos". Así que cuenta qué son, cómo encontrarlos y cómo evitarlos.

En primer lugar, cuenta lo que son. "Cuando las líneas de cruceros mueven sus barcos en viajes de ida entre diferentes regiones de cruceros sacan billetes muy baratos para que vayan vacíos, y esto usualmente ocurre en primavera y otoño. En primavera (marzo/abril), los barcos se mueven del Caribe a Europa o Alaska para las temporadas de verano allí, y en otoño (octubre/noviembre), los barcos se mueven de vuelta al Caribe para la temporada alta allí":

Según enumera Gary Bembridge los tres cruceros más comunes de este tipo son los "transatlánticos entre Europa y el Caribe, los del Canal de Panamá/costa oeste de EE.UU. entre Alaska y el Caribe, y los transpacíficos, como uno del que acabo de volver, entre Alaska y Japón. Hay otros, aunque menos comunes, como hacia y desde el Mediterráneo vía el Canal de Suez a Asia, hacia y desde Australia y Alaska vía la Polinesia Francesa y Hawái, y hacia y desde Sudamérica y Europa".

Otra característica de estos viajes es que son más largos que los cruceros normales: "Duran de 10 a 21 noches o incluso más, a diferencia de los cruceros regulares alrededor de una región que tienen paradas a menudo en muchos puertos. Así que en los de reposicionamiento se pasa muchos días en el mar, sin paradas, a menudo cinco o seis seguidos, ya que la línea quiere tener sus barcos en posición para empezar a operar cruceros regulares", añade.

A pesar de esto, ¿por qué son tan populares? Este experto responde que, en primer lugar, claramente por su precio. En segundo lugar, al ser más baratos, permiten a mucha gente viajar en cabinas de categoría superior o hacer cruceros premium o de lujo con un presupuesto más barato.

Otra razón por la que muchos los escogen es "porque ofrecen combinaciones de puertos inusuales". "Por ejemplo", recuerda, "una vez hice un reposicionamiento de P&O Cruises del Reino Unido al Caribe vía las Islas Canarias, dos regiones que raramente ves o puedes hacer en un itinerario. Y en otro viaje de Silver Nova pude visitar Alaska y luego ocho puertos japoneses en un solo viaje".

También son atractivos para los que lo que "aman la oportunidad de tener días sin presión para explorar puertos y poder tener, en cambio, disponer de muchos días para realmente relajarse dentro del barco, sumergirse en conferencias de enriquecimiento y disfrutar la vida allí", prosigue Gary Bembridge. "Una cosa que he encontrado es que los cruceros de reposicionamiento son elegidos por viajeros altamente sociales, ya que los múltiples días de mar, junto con, como oirás más adelante, el clima mixto, significa tiempo para conocer y familiarizarse con tus compañeros cruceros".

Una razón más es que tienen un ambiente particular. "Atraen a menos familias porque son más largos y se hacen en temporadas en mitad del año, no en las vacaciones escolares, y el público que los escoge tiende a ser mayor, más tranquila y más relajada".

En cuanto a los aspectos negativos, señala, en primer lugar, que "muchos piensan que funcionan como un crucero regular cuando no es así": "Siendo más largos y con tantos días de mar, las líneas deben encontrar formas de llenar todos los días y mantener a los pasajeros entretenidos. Así que, a menudo el programa puede ser bastante diferente a uno de sus cruceros regulares navegando en el Caribe, Mediterráneo, Alaska y demás".

Es más, en los cruceros de reposicionamiento, el entretenimiento se inclina más hacia conferencias de enriquecimiento, trivia, bingo, actividades competitivas como tenis de mesa, putting de golf, desafíos de Oficiales versus Pasajeros, clases de baile, demostraciones de cocina, Q&A de Oficiales Superiores y Cantantes y Bailarines del Teatro. También, los usan las compañías precisamente para probar la aceptación de nuevos shows.

Otro aspecto nada menor es que, "al tratarse de recorridos que cruzan océanos, como el Atlántico o el Mar de Bering entre Alaska y Japón, a menudo implica encontrarse con climas tormentosos y mares agitados", advierte el experto. "En cruceros de reposicionamiento en los que he estado, ha habido cubiertas cerradas debido al viento, piscinas cerradas o vaciadas, y mucho movimiento no adecuado para personas propensas al mareo".

Teniendo todo esto en mente, ¿a quién he visto que debería, y no debería, hacer cruceros de reposicionamiento, y por qué? Son mejores para cruceros experimentados que saben que aman los días de mar. Son ideales para jubilados o personas con horarios flexibles que pueden estar cómodamente fuera por esa cantidad de tiempo, y pueden viajar en las dos ventanas estrechas cuando tienen lugar.

También son una gran opción para viajeros conscientes del presupuesto que quieren más días por menos, especialmente si disfrutan un programa más enfocado en enriquecimiento y relajado. Los encuentro buenos para viajeros que van solos, ya que las tarifas de mejor valor los hacen más asequibles incluso cuando no hay suplemento para solo. No son buenos para cruceros por primera vez, ni para familias con niños ya que puede ser difícil mantenerlos entretenidos.

En resumen, concluye, "estos cruceros ofrecen valor y experiencias únicas para cruceros experimentados, pero exigen preparación para evitar decepciones y recomiendo evaluar la línea de cruceros previamente y priorizar comodidad en cabinas y dirección del viaje para maximizar el disfrute".