El aeropuerto más solitario del mundo tiene una de las pistas más grandes: 5.000 metros de largo

Está nada menos que en el Tíbet y es conocido por ser el aeropuerto más alejado del centro de una ciudad, la más cercana está 136 kilómetros. Se trata del Aeropuerto de Qamdo Bamda, que alberga, además, la pista más larga del mundo, con una extensión de unos increíbles 5.500 metros. Así que, a pesar de batir un récord mundial de longitud, esa pista no es utilizada con tanta frecuencia como otras pistas muy grandes.

Este aeropuerto remoto se inauguró en agosto de 1978 y fue reconocido como un proyecto excelente en la industria aeronáutica. En aquel entonces, era el aeropuerto más alto del mundo, a una impresionante altitud de 4.370 metros sobre el nivel del mar, pero en 2013 fue superado por el Aeropuerto Daocheng Yading en China.

Los pasajeros no pueden volar internacionalmente desde el Aeropuerto Qamdo Bamba, aunque sí sirve varias rutas nacionales en China, incluidas Chengdu , Lhasa, Chongqing, Tianjin y Anhui Fuyang. Para llegar al aeropuerto desde la ciudad de Qamdo, la más cercana, los viajeros pueden tomar un taxi o el autobús lanzadera del aeropuerto, que sale cada hora y cuesta 60 yuanes (7,8 euros). Como alternativa, está hacer el trayecto en coche, que suele durar unas dos horas y media. Además de todos los otros títulos que recibe el aeropuerto de Qamdo, esta ubicación aislada también ha hecho que se le apode como "el más solitario" del mundo.

Las pistas más largas son importantes para los aeropuertos con altas altitudes, ya que la altitud elevada afecta el rendimiento del motor y la capacidad de las alas para adquirir la sustentación necesaria para que los aviones vuelen.

El aeropuerto de Qamdo Bambda tiene un nivel de oxígeno de solo el 50% del nivel del mar y, al estar ubicado en las profundas montañas de Hengduan, se ve afectado por severos efectos climáticos, que incluyen velocidades del viento de más de 30 metros por segundo y temperaturas que caen más allá de los -20 °C en invierno y primavera.

En 2007, el aeropuerto fue sometido a una remodelación que incluyó la reconstrucción de la pista de récord y una ampliación que incluyó una nueva terminal. Además, en 2013 cerró temporalmente para realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, se cerró la antigua pista y se construyó una nueva de 4.500 metros.