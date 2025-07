El hotel de Ibiza donde puedes alojarte sin pagar un euro: no es apto para los que buscan discreción

Con la llegada del verano, la isla blanca vive su época de mayor esplendor turístico. Desde junio hasta septiembre, Ibiza se convierte en el epicentro de la fiesta y la vida nocturna, colmándose de visitantes atraídos por su clima y su oferta de ocio desbordante. Concretamente, durante los meses de julio y agosto concentran la máxima afluencia, por lo que los precios de los alojamientos y los paquetes turísticos se disparan.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio por noche en julio de 2023 fue de 229,75 euros, y se espera que en 2025 llegue hasta los 313 euros. Ante estos costes, muchos turistas exploran alternativas singulares para pasar una noche en la isla sin arruinarse. En este contexto, se alza una opción hotelera donde se permite pasar una noche en la isla a coste cero, sin gastar ni un solo céntimo.

En la bahía de San Antonio, en la costa oeste de la isla, el Paradiso Ibiza Art Hotel ofrece una propuesta insólita: alojarse gratis en su “Zero Suite”, una habitación acristalada situada en pleno lobby, con vistas completas a todo aquel que acceda al hotel. ¿Lo malo? Que todo el que se atreve a dormir en esta habitación sabe que va a ser visto en todo momento por el personal y los huéspedes que pasen delante de ella.

Una experiencia “loca”

El diseño de esta habitación, obra del creativo Marcos Torres, está pensado como una performance continua: sus luces están encendidas las 24 horas y tiene paredes de cristal. Se trata de un espacio abierto al tránsito de huéspedes y personal que, inevitablemente, convierten al ocupante en centro de atención. El diseñador define la experiencia como “loca y divertida” tanto para los que se hospedan aquí como para quienes están fuera.

Sin embargo, no todos opinan igual. “Fue un poco extraño porque no pudimos dormir con la luz y el ruido. Había gente golpeando la ventana a las dos de la madrugada. Pero fue una experiencia diferente”, relata una turista a la cadena portuguesa SIC tras probar la Zero Suite. Puede gustar más o menos, pero no cabe duda de que se trata de una iniciativa peculiar que no deja indiferente a nadie.

El proceso de inscripción se realiza mediante un formulario en la web del hotel, donde los interesados entran en lista de espera. Solo se permite una estancia por persona al año, y actualmente todas las plazas están cubiertas para, al menos, los próximos dieciocho meses. Lejos de ser un simple servicio, la habitación funciona también como obra de arte interactiva, en línea con la estética Art Déco y el carácter experimental del Paradiso Ibiza Art Hotel.