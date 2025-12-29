Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
12 pueblos espectaculares de España para visitar este 2026
El mítico toro de Osborne, esa silueta negra de un toro que se encuentra por las carreteras de España

12 pueblos espectaculares de España para visitar este 2026

Si buscas escapadas de fin de semana, rincones con historia o paisajes que parecen salidos de un cuadro, estos son algunos de los destinos que no pueden faltar en tu lista de viajes para el próximo año.

Sandra Hernández Jiménez
Brihuega (Guadalajara)Conocido como el jardín de la Alcarria, Brihuega destaca por sus campos de lavanda, su casco histórico amurallado y sus jardines románticos. Un destino ideal para combinar naturaleza, historia y tranquilidad.Getty Images/500px
  Albarracín (Teruel)Este espectacular pueblo medieval, encaramado sobre un meandro del río Guadalaviar, enamora con sus calles estrechas, murallas y arquitectura de tono rojizo. Es uno de los conjuntos históricos mejor conservados de España.Getty Images
  Cadaqués (Girona)Una villa marinera de casas blancas y ambiente bohemio que cautiva por sus calas, su entorno natural en el Cap de Creus y su estrecha relación con Salvador Dalí. Un lugar perfecto para disfrutar del Mediterráneo con calma.Getty Images
alt="alt="Monasterio cisterciense de Oseira, en el fondo de un valle.""
  Oseira (Ourense)Un pequeño núcleo rural conocido por albergar el monasterio cisterciense de Santa María de Oseira, uno de los más importantes de Galicia. Rodeado de naturaleza y silencio, es ideal para una visita serena y cultural.Getty Images
  Aínsa (Huesca)Se trata de la puerta de entrada a los Pirineos y al Parque Nacional de Ordesa, Aínsa combina un impresionante casco medieval con un entorno natural privilegiado. Su plaza mayor y su castillo son auténticos iconos del pueblo.Getty Images
  Potes (Cantabria)Situado en el corazón de Liébana y a los pies de los Picos de Europa, Potes es una base perfecta para rutas de montaña. Su casco antiguo, atravesado por ríos y puentes, conserva un encanto tradicional muy vivo.Vilches via Getty Images/iStockphoto
  Cudillero (Asturias)Un pueblo pesquero con casas de colores dispuestas en forma de anfiteatro frente al mar. Cudillero ofrece paisajes costeros impresionantes, miradores y una fuerte identidad marinera.Getty Images
  Frigiliana (Málaga)Considerado uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía, Frigiliana destaca por sus calles encaladas, flores y vistas a la sierra y al Mediterráneo. Un paseo por su casco antiguo es imprescindible.Vía Getty Images Marco Bottigelli
  Setenil de las Bodegas (Cádiz)Famoso por sus viviendas excavadas bajo enormes rocas, Setenil ofrece una imagen urbana única. Sus calles integradas en la piedra y su ambiente gastronómico lo convierten en una visita muy singular.Getty Images
  Pedraza (Segovia)Este pueblo medieval amurallado conserva una arquitectura de piedra impecable y una atmósfera tranquila y elegante. Su plaza mayor y su iluminación nocturna lo hacen especialmente atractivo.Rolandocb_efectodron via Getty Images
  La Alberca (Salamanca)Considerada la primera localidad rural declarada Bien de Interés Cultural, La Alberca mantiene vivas sus tradiciones, su arquitectura serrana y su gastronomía. Se encuentra en un entorno natural privilegiado de la Sierra de Francia.Brais Seara via Getty Images
  Trujillo (Cáceres)Con una imponente plaza mayor rodeada de palacios y una rica herencia histórica, Trujillo es símbolo del pasado renacentista extremeño. Su castillo y su entorno de dehesa completan una visita muy completa.Getty Images
