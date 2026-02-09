El rancho secreto de Disney en California que la compañía no quiere que veas (aunque sale en tus películas favoritas)

El Castillo de Disneyland es uno de los emblemas de la compañía y sus parques temáticos

¿Hay algo más mágico que Disney? Seguramente, pero está claro que ese es uno de sus talentos. También es legendario. Y así, tras una leyenda se esconde un lugar muy importante para la compañía. Se trata lo que hoy es Newhall, en Santa Clarita, California, y que sucedió el 9 de marzo de 1842. Un hombre llamado Francisco López se quedó dormido bajo un roble y soñó con encontrar oro. Al despertar arrancó unas flores silvestres y encontró oro en sus raíces.

¿Soñó con oro? No lo sabemos, pero sí fue el primero que encontró este material en la zona. Seis años después se desencadenaría la Fiebre del Oro en California. Pero esa es otra historia. Lo que nos ocupa es que al lado del Roble del Sueño Dorado, que es monumento histórico se encuentra el Rancho Golden Oak. ¿No te suena? Eso es lo que quiere Disney.

Así nos lo cuenta SFGATE, que detalla que se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de los Walt Disney Studios en Burbank y que ha sido un lugar de rodaje de las películas y series de Disney desde los años 50 como The Mickey Mouse Club o Wandavision.

Acceso solo para unos pocos privilegiados

¿Te gustaría visitarlo? Pues no puedes porque Golden Oak no está abierto al público. Hay carteles de 'prohibido el paso' que dejan claro que los visitantes no son bienvenidos. “Hacen todo lo posible para limitar el acceso porque una vez que se abre la puerta, las compuertas se abren de par en par por todos los fanáticos de Disney", señaló Bill Cotter, exempleado de Disney y autor de El maravilloso mundo de Disney Television, a SFGATE.

“Pasé mucho tiempo en el estudio, pero en cuanto descubrí dónde estaba el Golden Oak Ranch, quise ir porque era un gran fan de Las aventuras de Spin y Marty y El Club de Mickey Mouse. Fue muy emocionante".

Alquiler para rodajes ajenos a Disney

Todo comenzó cuando Walt Disney compró el rancho por 300.000 dólares por resultar perfecto para los crecientes rodajes. Poco después, fueron ampliando el rancho y lograron asentar allí incluso los rodajes de la segunda y la tercera parte de la archiconocida saga de Piratas del Caribe.

Porque aunque Golden Oak Ranch se especializó en rodajes de películas del Viejo Oeste, fueron ampliando y diversificando para poder realizar allí más series y películas.

Además, fueron rentabilizándolo para producciones ajenas a la compañía, alquilando el rancho para formatos como La casa de la pradera, Se ha escrito un crimen y Buffy, la cazavampiros o Regreso al futuro.

Rodajes y otros usos

Sin embargo, se controlan muchos las entradas y la salidas. No se permite el acceso a familiares y amigos, los empleados no pueden salir de las áreas permitidas y están prohibidos "el senderismo, las excursiones, el tránsito peatonal y el turismo".

No está diseñado para las visitas, ni como parque temático, sino para rodajes. Además, Disney utiliza Golden Oak para probar las atracciones que se presentarán en sus parques temáticos, por lo que lo que menos quieren es a fans y turistas merodeando por allí.