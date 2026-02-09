Descubre que figura (por error) como mujer en la Seguridad Social y la carta que le envía la Junta de Andalucía es lo que le faltaba

El joven almeriense Abel Pons, un creador de contenido en redes sociales (@abelponsx) ha contado la surrealista historia en la que descubrió que en la Seguridad Social, por error, figuraba como mujer y la posterior carta que la Junta de Andalucía le envió.

"Bueno, ya algunos lo sabéis porque lo he contado mil veces, pero para la Seguridad Social, yo no sé por qué, soy mujer", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 34.000 visitas y otros tantos miles de 'me gusta' (y subiendo) en menos de 24 horas.

Se enteró hace unos años (y aun así no lo ha cambiado) cuando fue a urgencias con su madre y el hombre que le atendió empezó a hablarle refiriéndose a él en femenino. "Mi madre decía: bueno, hijo, será por gay. Y yo, vamos: mamá, no tiene nada que ver una cosa con la otra", ha relatado.

La carta de la Junta de Andalucía, la gota que colma el vaso

Abel ha admitido que no ha llamado a la SS para cambiar el error por pereza: "La verdad me da hasta pereza tener que ir a decir que me cambien esto... Pero el colmo ha sido hoy".

Esta mañana, el mismo día que publicó el vídeo, recibió una carta de la Junta de Andalucía. Todavía figura como mujer, por lo que el contenido hace todavía más surrealista la historia.

"La carta empieza así: Doña Abel Piedra Pons. Ya empezamos mal, pero la carta continúa: Me pongo en contacto con usted para compartir una información importante que pueda ayudarle a cuidar su salud... Ojo".

El final es la gota que colmó su vaso: "En Andalucía hemos puesto en marcha un programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero. Quiero invitarla personalmente a participar en este programa".

"Lo peor de todo es que yo soy hipocondríaco y ahora estoy por ir", ha rematado con ironía.

Otros testimonios no son para menos

En las reacciones a su historia han surgido otras que rozan el surrealismo, como la dueña de Mercería Mari Carmen e hijas: "A mí me preguntó la administrativa de mi médica de cabecera si tenía un hijo de 14 años que me aparecía en los registros... Teniendo yo 21".

La usuaria Vane Sagrera relata: "Mi marido también estaba como mujer. Nos enteramos al ir al urólogo. Fuimos a atención al ciudadano del hospital y nos hicieron un escrito adjuntando el DNi y nos lo cambiaron".