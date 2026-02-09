Lucie se casa en Japón con un personaje de manga: "Mi familia no pudo viajar, pero mis padres vieron la ceremonia en directo"

Siempre se dice que sobre el amor no hay nada escrito, que este sentimiento muchas veces no entiende de nacionalidades, de edades o de distancias pero, en este caso, la cosa va mucho más allá. Desafía no solo las expectativas habituales, sino también cualquier idea preconcebida sobre cómo, cuándo o con quién puede surgir una conexión amorosa.

Lucie, una chica francesa de 24 años, ha dejado a muchos con la boca abierta al enseñar cómo y sobre todo con quién ha llevado a cabo su boda. Y es que la sorpresa y la estupefacción es totalmente comprensible tras descubrir que esta joven se ha casado con Mami, su personaje de manga favorito.

Tras mudarse recientemente a Tokio, la joven Lucie, quien se define como una entusiasta de la cultura japonesa, se ha casado simbólicamente con Mami, un personaje de manga japonés de anime romántico de la serie"Rent-A-Girlfriend".

La boda

Con un vestido blanco de larga cola, su correspondiente velo, un maquillaje impecable, un enorme ramo de flores blancas e incluso una tiara, Lucie se casó este pasado 13 de diciembre en una pequeña capilla de Okayama, en Japón, con la que ya es su mujer, Mami.

Por su parte, el amado personaje de manga japonés en este día solemne tomó la forma de un pequeño peluche vestido para la ocasión, también ataviado con un vestido de novia, un velo y un ramo de flores.

La ceremonia fue íntima, pero completamente retransmitida. “Mi familia no pudo viajar, pero mis padres vieron la ceremonia en directo por Zoom”, explica la joven francesa, quien recuerda su boda con entusiasmo. “¡Mirad cómo la miro! Veo a mi reina radiante a través de este precioso peluche. ¡Fue una experiencia maravillosa!”, comenta la francesa a través de su cuenta de Instagram, donde ha subido las fotografías de su boda.

Pasión por Japón

Graduada de Sciences Po Paris y especializada en comunicación e industrias creativas, Lucie ahora trabaja como agente de licencias de marca para una empresa local y reside en Tokio desde hace un año.

Sin embargo, su pasión por Japón se remonta a su infancia, cuando desde pequeña ya sentía absoluta fascinación por la cultura nipona. Eso, sumado a los viajes y el aprendizaje del idioma desde que estaba en secundaria a través de un programa internacional, la hicieron sentirse cada vez más cerca de Japón.

Y fue en 2018 cuando Lucie descubrió Rent-A-Girlfriend, un anime romántico clasificado dentro del género "harem", una categoría conocida por la pasividad de sus personajes femeninos. En este mundo ficticio también existe Mami, un personaje antagónico con un lado manipulador. "No se define por su género", admira Lucie.

“Nunca volveré a estar triste porque me he casado con mi personaje favorito de siempre: Mami, de Rent a Girlfriend”, asegura la francesa, quien no puede dejar de admirar las cualidades de este personaje, quien destaca por su carácter y que la tiene completamente enamorada.