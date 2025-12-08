Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido dicen que los turistas británicos ya se sienten incómodos en España y los animan a ir a este pequeño país mediterráneo
Viajes

En Reino Unido dicen que los turistas británicos ya se sienten incómodos en España y los animan a ir a este pequeño país mediterráneo

Un enclave pintoresco con unos precios muy atractivos para los turistas.

Sandra Hernández Jiménez
Turistas británicos en Benidorm, en una imagen de archivoZowy Voeten vía getty images

Durante los últimos meses han crecido las señales de tensión entre residentes y visitantes en destinos turísticos españoles que tradicionalmente han recibido a viajeros británicos en masa. Manifestaciones contra el overtourism, desde cánticos hasta protestas en las calles que han llegado a rociar con pistolas de agua a visitantes, han puesto en evidencia el malestar ciudadano en lugares como Barcelona y las islas Canarias.

Ese clima de crispación ha empezado a trasladarse a la percepción de los propios turistas, quienes se sienten incómodos o poco bienvenidos en los rincones más saturados de España. Por ello, en Reino Unido ya se habla de alternativas menos concurridas y mucho más económicas para sus vacaciones de verano. En ese contexto, un país balcánico y mediterráneo ha ganado protagonismo como alternativa.

“Algunos turistas han sugerido evitar lugares como España y optar por Montenegro”, escriben desde Express.co. Pequeño pero visualmente espectacular, este enclave mediterráneo ofrece una costa de aguas claras, pueblos con cascos antiguos bien conservados y un interior montañoso con rutas de senderismo que muchos visitantes describen como “prístinas” y menos masificadas que las playas españolas o italianas.

Una pinta son 2,50 euros

La bahía de Kotor, el casco antiguo de Budva, las playas de Mogren y Bečići, y atractivos naturales como el lago Skadar o el monasterio de Ostrog figuran entre los reclamos más citados por viajeros y guías. Otro de sus grandes atractivos es el precio ya que, según Numbeo, una comida para dos en un restaurante de gama media cuesta unos 40 euros y una pinta de cerveza son 2,50 euros. En definitiva, el ocio puede resultar más barato en este enclave balcánico que en muchos otros destinos turísticos.

Las voces de quien ya lo ha comprobado en primera persona se alzan en foros y reseñas para incentivar que otros compatriotas británicos se lancen a la aventura. Una bloguera de viajes, conocida como ‘The Sun Lounger’, comentó que Montenegro le pareció mucho más barato que España, Italia y Grecia. Además, se valora positivamente que muchos tramos de la costa aún no han sufrido la masificación turística que se observa en otros países mediterráneos.

En definitiva, la recomendación que viene desde Reino Unido no es tanto “huir de España” como diversificar, es decir, elegir destinos menos saturados que ofrezcan la misma calidad paisajística y cultural. Por ello, Montenegro es ahora uno de los nombres que más suenan cuando los turistas británicos buscan esa mezcla que muchos ya empiezan a priorizar al planear sus vacaciones.

Sandra Hernández Jiménez
