Retrata en esta carta al director de 'El País' lo que ha cambiado Sevilla (y España): real como la vida misma

Las cartas al director de El País acostumbran a dejar reflexiones sobre el día a día o sobre cómo está la sociedad actual que invitan a reflexionar a los lectores. Muchas logran que el receptor se identifique con su situación, pero también son un fiel reflejo de cómo ha evolucionado España y las diferentes ciudades.

Noa Mejías Bengoechea, una vecina de Sevilla, ha mandado un texto titulado como Mi ciudad me echa en el que ha querido abrirse y plasmar lo que siente al caminar por las calles de la capital andaluza.

"Paseo por mi ciudad y no me es difícil encontrar un portal abarrotado con cajas para llaves de la plataforma turística de turno. La cafetería a la que me llevaba mi padre antes de entrar al cole, la del manchao y la tostá de jamón, ya no está. Ahora hay un cartel de smash burger", ha comenzado diciendo en el texto.

"Los comercios de siempre se desvanecen. Los barrios están perdiendo su voz, su esencia. Es irónico cómo vemos en el suelo gente sin casa y, al alzar la vista hacia las viviendas, casas sin gente", ha proseguido apuntando la autora.

"Siento que se han olvidado de nosotros"

Mejías, finalmente, ha acabado reconociendo que no se quiere ir de la ciudad que la vio nacer, pero que la están obligando a tomar esa decisión: "No me quiero ir de esta cuna, la cuna que me vio crecer y en la que soñé descansar algún día, pero siento que me están echando, que nos están echando. Siento que se han olvidado de nosotros".

El texto lo ha publicado en la red social de X el tuitero Enrique de Álava, que junto a la imagen de la carta a la directora ha añadido el siguiente mensaje: "Qué fuerte esa sensación". Además, lo ha acompañado de un corazón roto.