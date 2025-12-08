Paramount se suma a la guerra: lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner

La pugna por dominar el mundo audiovisual se recrudece más aún. Si el pasado viernes fue Netflix la compañía que anunciaba un acuerdo con Warner Bros. Discovery por un valor total de 83.000 millones de dólares para hacerse con una parte muy importante del gigante audiovisual, este lunes ha llegado el turno de Paramount.

La compañía ha informado de una oferta hostil (OPA) sobre Warner que supera a la de Netflix, y lo han hecho dirigiéndose directamente a los accionistas. Según la información aportada por la empresa, se trata de una oferta de 30 dólares por acción, más que los 27,75 ofrecidos por Netflix la pasada semana, y que superaría los 83.000 millones de dólares ofrecidos por Netflix, llegando hasta los 103.000 millones.

Tal y como informan, la OPA ofrece 30 dólares en efectivo por acción. Según Paramount, la oferta es "estratégica" y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros. Discovey ya que la operación con Netflix "ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria".

Asimismo, plantea que la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery de aceptar la oferta de Netflix y no la suya se basa en "una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

El presidente y consejero delegado de Paramount, David Ellison, ha afirmado que los accionistas de Warner Bros "merecen la oportunidad de considerar la oferta", que tiene las mismas condiciones que ya rechazó el consejo de administración de la compañía.

Paramount también pone de relieve que su propuesta es para la totalidad de WBD, "sin dejar a los accionistas de WBD con una participación minoritaria y altamente apalancada en Global Networks, como supone el acuerdo".