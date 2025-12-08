Luz Casal confiesa lo que no soporta ver al caminar por ciudades como Madrid: "Me destroza, me corta el rollo absolutamente"

La cantante Luz Casal ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar su nuevo disco, Me lo voy a permitir, el número 18 de la carrera de una artista única dentro del panorama nacional e internacional.

Durante la conversación, además de hablar de su vida profesional y personal, también ha sido preguntada por cómo está el país y lo que ha cambiado desde que ella publicara sus primeras canciones, en el año 1982. "Y España, ¿cómo la arreglarías, si es que necesita arreglo?", ha sido preguntada.

"Yo creo que no estamos mal, pero seguimos gestionando conflictos que son pesados y antiguos, que se han enquistado y nos enfrentan, y perdemos mucho tiempo en esas discusiones ideológicas que no son problemas reales", ha comenzado diciendo la cantante gallega.

Ahí fue cuando Casal se sinceró sobre lo que no puede soportar al ver en ciudades como Madrid: "A mí, lo que me mata es ir por una ciudad como Madrid y ver a la gente durmiendo en la calle. Me destroza, me corta el rollo absolutamente. Si estoy yendo a cenar, me quita el hambre. Eso es duro".

"He dejado de ir a Los Ángeles por el impacto tan brutal de ver tantísima gente viviendo en la calle y ahora lo empiezo a ver aquí. Antes a los pobres no se les veía tanto, lo que me hace pensar que en eso estamos yendo a peor y ahí es dónde hay que actuar, no seguir con las discusiones de siempre", ha añadido en su respuesta la cantante.

Luz Casal, sobre si se discute más ahora que antes

Además, la cantante también ha sido preguntada por si cree que se discutía tanto hace 40 años como se hace ahora. Ella ha sido clara: "No, eso es un retroceso grave. La solidaridad pasa por entender al otro aunque tenga ideas completamente opuestas a las tuyas y no lo estamos haciendo muy bien".

"Yo no creo eso de que se está rompiendo España, pero sí estamos perdiendo el respeto por la opinión ajena. No vivo en un mundo feliz ni soy una ingenua, pero creo de verdad en el entendimiento y en que ese respeto es posible, porque lo he visto y se ha dado", ha explicado.

Casal ha terminado añadiendo que ella no tiene la receta para recuperarlo porque, ha justificado, "si tuviera la solución, a lo mejor mi vida hubiera ido por otro lugar". "Dentro de mis posibilidades y a través de mis canciones, intento lanzar ese mensaje. De manera resumida, creo en la fuerza del pensamiento y en que la esperanza es imprescindible en la vida", ha concluido.