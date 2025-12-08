Multan con 100.000 euros a una aerolínea tras dejar un Boeing abandonado durante 13 años en un aeropuerto

Multa descomunal para una aerolínea comercial por negligencia. Tal y como informa el medio de comunicación holandés Ad, Air India mantuvo aparcado un Boeing 737 en el aeropuerto de Calcuta, al norte de ese país, durante 13 años. Ni más ni menos. La compañía aérea no era consciente que tenía este aparato en el lugar.

El periódico recaba que el avión de la aerolínea india fue puesto en servicio en 1982. En 2002, el Boeing fue convertido en carguero, y en 2012, fue dado de baja y estacionado en el Aeropuerto de Calcuta. En los años siguientes, y hasta ahora, la aeronave cayó en el olvido y no estuvo en administración.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el CEO de Air India, Campbell Wilson, asegura que el hecho que el avión fuera olvidado se debe a "los tiempos difíciles que atravesó la compañía". En 2012, Air India tuvo problemas financieros y se fusionó con otra aerolínea. Finalmente, la empresa fue privatizada y pasó a manos del Grupo Tata.

"Ocurre más a menudo que vendemos aviones antiguos, pero no sabíamos que aún poseíamos este avión", aseguro Wilson en un mensaje interno al personal de la compañía que ha sido consultado por Ad. Air India fue alertada de la existencia del avión por el propio aeropuerto de Calcuta, que solicitó que se trasladara el avión.

De este modo, los años de aparcamiento del avión les han salido bien caros. Tal y como recoge The Economic Times, Air India ha tenido que enfrentarse a una multa de aparcamiento de 100.000 euros. El avión ha sido colocado en un remolque y trasladado al aeropuerto de Bangalore, donde será utilizado por mecánicos para ejercicios.