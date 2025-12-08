Una española que vive en Praga dice basta a los mitos y desvela cuánto gana allí realmente: "Quiero abrir el melón; no todo lo que veis en redes sociales es lo bueno"

Cuando se piensa en los países típicos a los que emigran los españoles, enseguida vienen a la cabeza lugares como Reino Unido, Francia, Alemania e incluso Australia, donde numerosos emigrantes cuentan el día a día de su vida en ese lejano país.

Pero hay españoles en prácticamente todos los lados. Es el caso de Lucía, una española que lleva tres años viviendo y trabajando en Praga, la capital de la República Checa, un país donde residen 2.068 ciudadanos españoles, según el portal oficial Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 1 de enero de 2023.

Ella ha publicado un vídeo en TikTok, donde es conocida como @travelwithluxx, con el que quiere frenar esa corriente de pensamiento que circula últimamente en las redes sociales y que indica que hay que irse a lugares lejanos como Australia para ganar grandes sueldos.

Según cuenta, está cansada de ver en Tiktok que "para ganar buenos sueldos hay que irse a la otra punta del mundo, a Australia o a Alemania o los nórdicos".

Dice que hay "muchísimo desconocimiento"

"Yo vivo en República Checa y creo que hay muchísimo desconocimiento de cómo se vive aquí, cuánto se gana. Hace tres años, cuando llegué, no había tantos españoles, pero ahora se nota que está viniendo más gente y el país está emergiendo, por así decirlo. Hay un montón de trabajo, de empresas, y nunca he visto de un vídeo de nadie que viva aquí diciendo qué se gana en República Checa", asegura.

"Así que este vídeo es simplemente informativo", explica antes de enseñar cómo es para ella "un mes normal o medio normal" en cuanto a ahorro.

Lo que gana en un mes promedio: 2.755 euros

"Tengo muchísimos meses mejores y muchísimos peores. He cogido un mes medio, que ha sido octubre, de ganancias, para que veáis cuánto estoy ganando más o menos. Es quitando alquiler, impuestos, seguridad social y seguro médico, que son los cuatro gastos fijos que tengo y en la casa ya va incluido la luz y el agua", matiza.

Dicho eso, entra en materia: "De mi trabajo principal he ganado alrededor de 51.000 coronas checas (2.127 euros) y de mi trabajo de autónoma he sacado unas 15.200 (628 euros). Esto hace un total neto que me llevo en octubre de 2.755 euros".

Muchos lugares donde "empezar una vida de cero"

"Con esto quiero abrir el melón y valorar que no todo lo que veis en redes sociales no es lo bueno o lo que os apetezca. Hay un montón de lugares en el mundo donde se puede empezar una vida de cero, que yo no vivo para trabajar, trabajo para gastar el dinero en lo que me apetezca", insiste.

"Creo necesario un vídeo transparente de que no hace falta irse a Australia para tener un sueldo digno. Yo tengo vacaciones, días libres, puedo viajar... Y la capacidad de ahorro es bastante mayor que la que tenía en España", advierte.