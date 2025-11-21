Arranca el descabellado plan de un agente de viajes para evitar la huida británica: "España os necesita"

Una agencia de viajes online ha lanzado una campaña que mezcla nostalgia y urgencia. En las últimas semanas, se han empezado a colocar en puntos de mucho tránsito de la España peninsular y las Islas Canarias versiones retocadas del icónico cartel bélico británico de 1914, aquel con la figura de Lord Kitchener señalando al espectador, en los que se puede ver un mensaje directo a los turistas británicos: “España os quiere” (o su variante, “Tourists, Spain wants you”).

La acción quiere contrarrestar el impacto mediático de las protestas contra el turismo masivo y convencer a los británicos de que sigan planificando las vacaciones en sus destinos favoritos de España. La campaña se apoya en un estudio realizado por la agencia de viajes británica On the Beach que, con una muestra de 1.001 consumidores españoles, apunta a una mayoría de residentes que no rechazan la llegada de turistas.

Según los datos recogidos por Express.co, el sondeo registró que en torno al 77% de los encuestados no tenía problema con que viajeros británicos pernoctaran en hoteles, apenas un 7% se mostró en contra y un 85% afirmó que la economía española necesita el turismo. El informe también recoge que alrededor del 65% de los consultados se opone a los alquileres vacacionales tipo Airbnb.

Contra el Gobierno, no los turistas

Ahora, en un intento desesperado por animar a los británicos a regresar a este famoso destino vacacional, la agencia de viajes ha recreado el icónico cartel de 1914, «Lord Kitchener te necesita», diseñado para impulsar el reclutamiento en el ejército británico. “El mensaje de España es claro y contundente: España necesita turistas, España quiere turistas”, asegura Zoe Harris, directora de atención al cliente de On the Beach.

Harris insiste en que quienes participan en las movilizaciones son una minoría y en que la rabia en la calle está dirigida, en su opinión, contra políticas gubernamentales sobre vivienda y no contra los propios visitantes. “Hemos escuchado que los residentes locales están lidiando con el aumento de los alquileres y la falta de viviendas asequibles, y quieren que su gobierno tome medidas en materia de vivienda”, explica la directora.

La campaña llega tras meses de movilizaciones en varios puntos turísticos del país. En Palma de Mallorca, a finales de mayo y en jornadas posteriores, miles de personas salieron a la calle para exigir controles más estrictos sobre los alquileres turísticos y limitar la llegada de visitantes. En Barcelona también se registraron manifestaciones en las que se produjeron escenas llamativas, con manifestantes que llegaron a rociar con pistolas de agua a turistas, precintar áreas o increpar a visitantes.

El turismo sigue siendo un pilar central de la economía española, lo que convierte cualquier imagen de “huida” de turistas en una preocupación inmediata para hoteles, bares y comercios locales. Además, la operación de la agencia busca un efecto viral: convertir en noticia que “España llama a los británicos” y así minimizar las noticias que muestran hostilidad puntual hacia los visitantes.