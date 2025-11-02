En Reino Unido se preguntan cómo esta isla de Canarias logró 'huir' del turismo masivo de otras zonas de España
Más allá de la naturaleza y la sostenibilidad, El Hierro conserva su identidad histórica y cultural. Desde los Bimbaches, primeros habitantes que desarrollaron sistemas ingeniosos para recolectar agua, hasta la tradición del árbol de Garoé y la Ruta del Agua, la isla mantiene vivas sus leyendas y patrimonio.
Mientras otras regiones de España lidian con la saturación turística, El Hierro, la isla más occidental y joven del archipiélago canario, parece haber encontrado la fórmula para preservar su naturaleza y autenticidad. La prensa británica, en concreto la BBC, se pregunta cómo esta pequeña isla de apenas 11.000 habitantes ha logrado escapar del turismo masivo que invade Tenerife o Gran Canaria.
Paisajes de cuento y naturaleza virgen
Caminar por El Hierro es adentrarse en un mundo de contrastes. Desde bosques impresionantes, hasta senderos rodeados por helechos y laderas de ceniza volcánica negra, la isla ofrece escenarios naturales que parecen irreales. Entre ellos destaca El Golfo, un vasto anfiteatro natural de acantilados sobre llanuras fértiles y una costa azotada por olas turquesa, que deja al visitante sin aliento.
La isla emergió del océano Atlántico hace unos 1,2 millones de años, tras erupciones volcánicas submarinas, y desde entonces ha mantenido su paisaje salvaje intacto. Sus microclimas permiten que coexistan más de 100 especies endémicas de flora y fauna, incluido el lagarto gigante de El Hierro, en peligro de extinción.
Turismo sostenible
A diferencia de otras islas canarias, El Hierro carece de vuelos directos desde la península, lo que limita la afluencia de turistas. En 2023, recibió apenas 20.300 visitantes, frente a los 6,5 millones de Tenerife.
La isla apuesta por un desarrollo turístico gradual, enfocado en experiencias de bajo impacto ambiental, senderismo, cultura local y conservación. Desde 1997 existe un plan a largo plazo que promueve museos y centros de visitantes que integran la tradición herreña con la naturaleza.
““Queremos incrementar el turismo y continuar mejorando los estándares de la infraestructura, pero nunca en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la isla o de los recursos naturales que tenemos”, afirma a la BBC Davinia Suárez Armas, directora de la oficina de transporte y turismo de El Hierro.
Energía renovable y autosuficiencia
La isla tiene un gran compromiso con la sostenibilidad. La central hidroeléctrica Gorona del Viento, inaugurada en 2014, combina energía eólica e hidráulica para abastecer toda la isla, y en 2023 logró funcionar únicamente con energías renovables durante 24 días consecutivos, evitando miles de toneladas de emisiones de CO₂.
De hecho, ha recibido el premio Mencey Futurista de Honor por ser una de las islas más sostenibles del mundo. Además, la isla planea alcanzar cero emisiones netas para 2050, y ya trabaja en incorporar energía fotovoltaica para complementar la producción eléctrica.