Va a una cala de Mallorca a finales de octubre y lo que se encuentra es para echarse las manos a la cabeza
Digo, yo vamos a una playa de estas que no se puede pisar en verano, porque es que es imposible, porque es que está lleno, lleno, lleno de gente, de turistas.
Y digo, pero ya es modo invierno, yo con mi sudadera, chándal, tapaica, o sea, casi me falta la mesa camilla. Pues, a reventar, o sea, a reventar, tío.
La gente bañándose, yo no comprendo. Como tienen balón, es que no meto yo un pie ahí, vamos. Ni aunque me paguen. Escucha, escucha. Bañándose en bikini. Increíble, mira.
Se siente que la gente con las mismas cuatro calas. Mira, obsesión, obsesión. Estamos obsesionados con esta cala. Les da igual, les da igual todo. Espérate que es que viene más gente. Vienen refuertas. Hay como, yo qué sé. Es que es como si fuese un autobús turístico, pero en lancha.