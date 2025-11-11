España sale muy bien parada en el ranking de ciudades más populares del mundo de una reconocida plataforma de viajes

Buenas noticias para España en clave turística. La plataforma de viajes eDreams ODIGEO ha publicado el ranking de ciudades más populares del mundo y cuatro ciudades españolas se encuentran entre los 10 destinos más buscados y reservados del planeta.

En la lista, Barcelona ha sido distinguida como la ciudad más deseada del mundo para viajar. La ciudad condal ha adelantado en esta nueva edición del ranking a grandes capitales como París y Londres.

En el top-5, la presencia española es mayoritaria. A Barcelona le siguen París, Palma de Mallorca, Madrid y Londres. Es decir, tres de las cinco ciudades más populares del mundo son españolas.

Y aún hay más. De la sexta a la décima posición de la lista elaborada por la mencionada plataforma de viajes se encuentra otra ciudad española: Málaga. Por lo tanto, un 40% del top-10 se encuentra formado por ciudades españolas.

La noticia ha sido difundida por el blog neerlandés InSpanje.nl, un sitio web que ofrece noticias e información práctica sobre la vida en España, su cultura, su gastronomía, su historia y su lugares de interés

La gran representación española en este ranking confirma el estatus del país como potencia turística. En ese sentido, desde el citado blog destacan que "los turistas siguen acudiendo en masa atraídos por la diversidad cultural, el clima soleado, la deliciosa gastronomía, la accesibilidad y los precios relativamente bajos".

Esta clasificación de ciudades más populares del planeta para viajar forma parte del informe A Year in Travel 2025 de eDreams ODIGEO. La lista se elabora teniendo en cuenta los datos de reservas y búsquedas de millones de viajeros.

Más allá de la fuerte posición de España en el sector turístico a nivel mundial, otro de los titulares que deja el ranking es el auge de los viajes a Sudamérica gracias a la elección de destinos como Colombia, Perú o Argentina.