Este es el plan ideal de Daniel Illescas y tiene como protagonista un destino español: "Parece que estás en otro planeta"

Aunque cada vez sea más difícil improvisar y, a veces, resulte casi imposible reunir a unos amigos para tomar una cerveza, hay planes que merece la pena planear menticulosamente. Eso lo tiene claro el creador de contenido Daniel Illescas, que forma parte de la campaña de Mahou Pídele más a la 0,0. Pide Mahou 0,0 Tostada, quien ha mostrado su plan con Mahou 0,0 tostada favorito. La iniciativa reúne en redes sociales las propuestas de distintos influencers y la más votada se sorteará para vivirla por los seguidores.

La de Illescas no es otra, tal y como ha compartido en su Instagram y detalla a El HuffPost, que "ver el atardecer" con su pareja en un enclave mágico de una isla, lo que considera "uno de mis planes favoritos": "Un plan perfecto sería ese, tomar unas cervezas en un acantilado como hicimos y disfrutar de un atardecer en un lugar mágico".

Precisamente, en la isla de El Hierro es donde encontró ese enclave perfecto para disfrutar junto a su pareja y una 0,0, ya que "nunca consume alcohol". No obstante, asegura que su "vida es una improvisación continua".

"Es verdad que cuando decido un sitio donde ir, me lo planifico bien antes para al menos tener una base, aunque es lógico improvisar, sobre todo planes, según el clima porque nunca sabes lo que te espera", explica.

Sobre por qué El Hierro, Illescas asegura que le encantan las Islas Canarias, pero que esta era la "única isla que le faltaba por visitar". "También por el hecho de que decían que era la isla más salvaje y más pequeña, y creo que eso va mucho conmigo y no quería perdérmela", añade.

"Lo recomendaría, ya que es un sitio que cuando llegas no te recuerda ni a España, porque llegas allí en un avión, en una pista de aterrizaje en medio de la nada, y la isla es supersalvaje", explica y recuerda que ya desde el avión impactaban las vistas. "Lo que más me impactó fue la isla, la altitud que tiene, y lo salvaje en el sentido de que cuando llegas parece que estés en otro planeta", detalla.

"Estás en medio de la nada y ves ahí unos acantilados supergrandes y todo muy negro. Es una isla que de lejos parece como un poco tenebrosa y la verdad que también el clima me sorprendió bastante, porque es totalmente loco, con mucho viento, con muchos cambios...", señala y apunta a que el carácter volcánico y lo abrupto de su geografía le llamaron especialmente la atención.

Sin embargo, Illescas enfatiza también en poder estar tranquilo en un paisaje entre mar y montaña y sin que estuviera masificado. "Me gustó también porque no hay mucha gente. Entonces a mí esos sitios, la verdad, es que me molan mucho", explica.

Con respecto a los planes y lugares que visitar en sus viajes, Illescas recuerda que mira por internet lo que le llama la atención "tanto a nivel cultural como visualmente" como los restaurantes. Pero también sigue las recomendaciones locales que le dan los miembros de su comunidad, sus seguidores de Instagram. "La gente de allí te escribe para llevarte a sitios, porque ya conocen mi contenido y te quieren llevar a sitios no tan conocidos y que ellos sí conocen", añade.

Lo que no falta en su maleta y cómo adapta las rutinas de ejercicio

Con respecto a la planificación de sus numerosos viajes, Illescas asegura que tiene facilidad para organizarse y, por supuesto, para hacer la maleta: "Casi siempre llevo lo mismo, en ese sentido soy una persona fácil, no necesito grandes cosas, siempre voy con lo básico, pero sí que es verdad que dependiendo del viaje me tengo que organizar una maleta o otra".

Por ejemplo, como amante de los deportes de aventura, varía su equipaje en función de si va a hacer buceo o no, del clima o la temperatura. "Esa logística sí que es verdad que es caótica, pero intento cuadrarlo siempre un día o dos antes. Soy de hacer las maletas a última hora", señala.

"El tiempo para mí es lo más importante, porque tú a lo mejor te has planificado ir a una parte de la isla y ese día es imposible porque el viento sopla o porque llueve. Entonces intento buscar otra manera de pasar el día o ver las mareas, también soy muy friki de mirar las mareas, ya que a mí además de viajar y conocer, me encanta la fotografía, intento que todos esos puntos estén acordes para poder sacar lo mejor visualmente", añade.

Lo que sí suele planificar y tener en cuenta son los alojamientos y el equipamiento deportivo. "Intento que tengan facilidad para eso, pero cuando son más de dormir y ya, no de pasar tiempo, intento hacerme una maleta para los entrenamientos. Me llevo mi TRX o intento gestionar esos pequeños detalles", explica.

Además, Illescas recuerda que lo que no puede faltar en su maleta es su "mochila de tecnología". "Al final cargo más tecnología que ropa. Me apasiona, y, más que influencer, me considero un creador de contenido al que le gusta crear y hacer las cosas bien hechas. Al final siempre voy con la cámara en mano", detalla.