La cueva de Menorca considerada tesoro natural de la isla que sirve de discoteca, bar o mirador

A orillas del Mediterráneo, incrustada en un acantilado de hasta 30 metros de altura que cae sobre el mar, la Cova d’en Xoroi sigue reinventándose como uno de los grandes emblemas turísticos de Menorca: por el día es un bar con terrazas y miradores para contemplar atardeceres, por la noche se transforma en una sala de conciertos y discoteca que atrae a DJs y público internacional.

La fama de la cueva se debe principalmente a su estratégica localización. Perteneciente a la Cala en Porter, en el sur insular, este enclave natural cuenta con preciosos atardeceres que, sumados a la música chill out que proviene de la terraza, componen uno de los mejores planes para hacer en Menorca. Además, cuenta con diferentes balcones desde los que se pueden apreciar impresionantes panorámicas de la costa menorquina.

Asimismo, la oferta escénica de la Cova d’en Xoroi está pensada para distintas horas y públicos: sesiones diurnas para familias, sesiones específicas para disfrutar de la puesta de sol con música en directo y noches orientadas exclusivamente al clubbing, con programación de artistas nacionales e internacionales. Por si fuera poco, los jueves acogen la fiesta de la espuma más conocida de Menorca.

Una cueva con leyenda

Este rincón cuenta además con una leyenda particular en su interior. El nombre procede del personaje Xoroi, un supuesto forastero que llegó misteriosamente del mar, cuya historia de amor y tragedia con una joven local ha sido contada durante generaciones y sirve hoy como parte del relato que envuelve la visita a la cueva. Según cuenta la tradición, la chica desapareció y años después se encontraron unas pisadas que conducían a la gruta.

Tras este hallazgo, la gente del pueblo se adentró a investigar, encontrándose con una pareja con tres hijos viviendo en sus profundidades. Al ser descubierto, Xoroi se lanzó al mar y nunca se volvió a saber nada sobre él. Interpretaciones y versiones orales conservadas en la isla vinculan la gruta a ese imaginario popular que potencia su halo romántico y misterioso.

Menorca, que en los últimos años ha sido colocada en listados internacionales como destino destacable por su patrimonio natural y arqueológico, encuentra en lugares como la Cova d’en Xoroi una carta de presentación que combina naturaleza, historia y ocio contemporáneo. Como informa Infobae, este enclave se puede visitar todos los días de 11:30 a 18:00 y de 18:30 a 22:00 horas, ampliándose el horario de la discoteca de 23:15 a las 5:00 horas de martes a domingo.