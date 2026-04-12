La 'pequeña Venecia’ de Gran Canaria que goza del mejor tiempo y una gastronomía singular

Durante siglos, Mogán fue un rincón desconocido debido a su situación geográfica. En el siglo XVIII apenas contaba con quince vecinos en su núcleo urbano. Sin embargo, con la construcción del puerto en los años 80 y el auge del turismo, hoy es el segundo municipio más grande de Gran Canaria, con más de 21.000 habitantes y 170 kilómetros cuadrados.

Para quienes lo descubren, Mogán se presenta como un lugar donde reinan la luz y la tranquilidad. Y es que este pueblo cuenta con un microclima donde hay temperaturas suaves y cielos despejados más de 300 días al año.

Las barcas amarradas en el puerto, los canales y las casas de colores adosadas son algunas de las razones por las que se ha ganado el apodo de la ‘pequeña Venecia’. Pasear por los adoquines del puerto es oler, inevitablemente a pescado y salitre. Al cruzar los puentes sobre los canales y pasar por debajo de los arcos de buganvillas, el visitante se adentra cada vez más en la tradición y el estilo de vida de los moganeros.

Por otro lado, el casco antiguo de Mogán revela su historia y patrimonio. Destaca la iglesia de San Antonio de Padua, cuya construcción finalizó en el año 1814 y que alberga una destacada colección de arte sacro. Otro punto de interés es el Rincón de Mima, donde los murales muestran la vestimenta tradicional canaria.

De pescados y papas 'arrugás'

Restaurantes de puerto de Mogán. Getty Images

Para vencer el apetito, la mejor opción es dirigirse a uno de sus restaurantes, abastecidos con productos locales y frescos. El pescado azul, los aguacates y los mangos son los ingredientes protagonistas de la gastronomía de Mogán. Entre los restaurantes más recomendables está La Cofradía de Pescadores, famoso por su cocina canaria y pescado fresco. Entre sus platos es imprescindible probar el lenguado al grill o los langostinos a la plancha, con precios en torno a los veinte euros.

Otra parada imprescindible es el Restaurante Patio Canario, donde mezclan platos tradicionales españoles con recetas locales. Nadie puede irse sin probar sus papas arrugás, acompañadas con pescados como la vieja guisada.

Este pueblo, aislado durante mucho tiempo, ofrece a los turistas una rica cultura que se disfruta al compás del mar que acaricia sus canales.