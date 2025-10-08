La revista 'Traveler' pregunta a sus lectores cuáles son las ciudades más amigables de Europa y triunfan dos españolas

Los lectores han hablado. La revista Traveler, una de las publicaciones de viajes más prestigiosas del mundo, ha publicado los resultados de sus premios Reader's Choice, en los que preguntan a los lectores por diferentes categorías para seleccionar los mejores hoteles, ciudades e incluso rutas de tren.

Entre las encuestas que se han hecho en esta edición a los lectores está la de puntuar las ciudades más amigables de Europa. "Millones de personas aman sus respectivas ciudades y quieren dar la bienvenida a los visitantes que comparten ese afecto. Un saludo amable llega tiene mucho que ver a la hora de hacer una experiencia de viaje inolvidable", explican desde la revista antes de presentar el listado.

Además, desde la revista explican que esta votación ha sido especialmente competitiva ya que todas las ciudades han alcanzado al menos los 90 puntos sobre 100. En ese listado de diez ciudades, los lectores han seleccionado dos españolas.

Una de ellas es Madrid, que ocupa la novena posición y ha recibido una puntuación de 91,11. La revista destaca que la capital es una de las ciudades más soleadas de Europa y que tiene sentido que "la gente imite la alegría del ambiente". Además, describen Madrid como el hogar de comunidades "abiertas de mente y con una energía infinita".

Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid Getty Images

"Ya sea compartiendo tapas con amigos nuevos o apuntándote a una clase de flamenco, espera mucha diversión y risas", valoran desde Traveler. En la publicación recomiendan viajar a la ciudad en primavera para aprovechar los parques además de visitar sus museos.

La otra ciudad española del ranking es San Sebastián que ha logrado la segunda posición y una puntuación de 95. "Un patio de recreo para los foodies", destacan desde la revista, enumerando algunos de los platos de la gastronomía de la zona que se pueden degustar. Desde las tartas de queso hasta los platos de grandes restaurantes con Estrella Michelin.

La playa de La Concha y el Ayuntamiento de San Sebastián. Getty Images

Eso sí, Traveler recuerda que "el corazón de San Sebastián está en su gente", valorando su inclusividad y su aprecio por la comunidad. "Seguridad, accesibilidad y un ambiente adecuado para familias son prioridades", apuntan desde la publicación, que señala que la ciudad vasca es un destino perfecto para todo tipo de viajeros.