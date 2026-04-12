Luz verde al tren nocturno que conectará Barcelona con 100 ciudades europeas y costará menos que un vuelo

Los trenes nocturnos vuelven a estar de moda. Una empresa ha decidido lanzar un nuevo tren que conectará 100 ciudades europeas por menos incluso de lo que cuesta un vuelo. Se trata de Nox, una compañía con sede en Berlín, la cual pretende convertir "los trenes nocturnos en una parte esencial de los viajes europeos".

"Dormir mientras un tren te lleva por Europa es un gran concepto. Pero hoy la gente tiene que compartir su cabina con desconocidos, las camas son estrechas y suele ser más caro que viajar en avión", ha señalado Thibault Constant, cofundador de Nox al medio Euronews. "Queremos cambiar eso y convertir los trenes nocturnos en una parte esencial de los viajes europeos", ha agregado.

En total, habrá tres tipos de habitaciones: un loft individual para un pasajero, un loft doble con una cama doble y una vista doble con camas de fácil acceso. Las tres categorías contarán con dos metros de largo y espacio suficiente para guardar el equipaje y estar de pie. Algunos de ellos contarán, además, con unas impresionantes vistas panorámicas.

Según el socio fundador, Janek Samalla, el diseño de las habitaciones permite introducir un número mayor de personas que el resto de operadores tradicionales. "Esto, unido a un estricto enfoque en la estandarización y la excelencia operativa, nos permitirá ofrecer tarifas asequibles en más de 35 rutas europeas", señala.

La meta es alcanzar 100 ciudades europeas de aquí a 2035. Algunas de ellas serían París, Barcelona, Ámsterdam, Copenhague, Varsovia, Budapest o Roma. Las personas interesadas pueden consultar en su página web oficial los horarios y precios. Se recuerda que a bordo se dispone de comida y bebida, espacio para bicicletas y zonas accesibles.

Aquellos que lo deseen pueden inscribirse también en el Early Bird Club para conseguir promociones, descuentos y ofertas exclusivas antes de las reservas, así como para mantenerse al día de cualquier novedad e información.