Así es la experiencia diferencial en el nuevo '007 First Light': Razer se pasa el juego con sus tecnologías inmersivas

El 'set-up' con accesorios de la marca Razer para poder disfrutar de una experiencia inmersiva con el nuevo '007 First Light'.

Cuando parece que poco cambio puede haber ya en el sector de los videojuegos, llega la compañía de fabricación de hardware Razer y nos da muestras de que la innovación no tiene límites.

He tenido la suerte y la ocasión de poder probar cómo sus últimas tecnologías hápticas de alta definición, en colaboración con IO Interactive, han servido para ofrecer una experiencia inmersiva, como pocas, del nuevo juego 007 First Light.

Si algo ha demostrado la marca asiática es que las barreras están para derribarlas. Pero sus dos tecnologías, Razer Sensa HD y Razer Chroma RGB, nos hacen ser mucho más protagonistas del juego.

En concreto, la experiencia de juego escala de nivel gracias a los más de 80 efectos hápticos y de iluminación, que están personalizados en exclusiva para varias de las acciones determinantes del juego. Unas efectos que IO Interactive ha integrado en el nuevo 007 First Light con el kit de desarrollo de Razer.

Meterse en la piel del mismísimo James Bond es muy, pero que muy, fácil. En parte, gracias a que estas dos tecnologías ofrecen, junto a todos los accesorios de la compañía, efectos de vibración e iluminación que nos transforman por un buen rato en el agente más icónico del MI6.

Pocas veces he sentido la misma tensión que se vive en el juego, en la silla y en mi cabeza, literalmente. Está claro que cuando entramos en cada misión, la presión va en aumento, pero esta vez el realismo es total.

Razer Sensa HD transforma tu entorno

Si tengo que hablar de una de las dos tecnologías y decantarme por alguna de ellas, te diría que la que más me ha sorprendido ha sido, sin duda, Razer Sensa HD. Los efectos de vibración con los dos accesorios de la marca con los que he tenido la suerte de probar el nuevo 007 First Light me han impresionado muchísimo.

Y estoy hablando de dos bestias de Razer, los cascos Kraken V4 Pro y el Cojín Freyja. Conectarlos es muy fácil y se adaptan que da gusto al videojuego. Nada más arrancar el juego, en la primera escena del helicóptero, sin hacer ningún spoiler, parece que estamos ahí.

Lo que sí recomiendo es que, si vas a jugar en esta experiencia totalmente inmersiva, lo ideal es que, si no es de noche, bajes las persianas. Es capaz de transformar tu habitación en un escenario de videojuego y sin hacer mucho esfuerzo.

Empiezo hablando de los cascos Kraken V4 Pro. Podría detenerme aquí y dedicarle muchas más líneas de las que he escrito. Son unos auriculares transformadores. Vienen acompañados de un centro de control externo con pantalla OLED, que nos permiten personalizarlo sin necesidad de tener que recurrir todo el rato a Razer Synapse 4.0.

Con un peso de casi 400 gramos, cuenta con un micrófono que está escondido y retráctil y que responde muy bien. También un puerto USB-C y botones como el control de volumen, un botón multifunción Razer, otro para poder silenciar el micrófono y botón de tecnología háptica HD Razer Sensa.

Misión inicial del '007 First Light'. Sergio Coto / El HuffPost

Lo más llamativo es que estos Kraken V4 Pro se sincronizan de forma automática al 007 First Light y eso se agradece. Desde el primer momento, sin entrar en detalles de configuración, notamos cómo el sonido y, sobre todo, la vibración, transforman nuestro entorno al completo.

Y es que, hablaba de esa primera escena del juego, porque ha sido mi sorpresa inicial. El protagonista lleva un casco de protección y parece que nuestros auriculares son ese casco. Notamos las vibraciones durante el viaje, si nos golpeamos un poco con una de las paredes y cualquier otro tipo de movimiento. De primeras, puede parecer mareante, pero ni mucho menos. Notas en primer plano cada detalle del juego.

Los auriculares Kraken V4 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Eso, en la cabeza. Pero para que el resto de nuestro cuerpo también se empape de esa tecnología Razer Sensa HD, el Cojín Freyja es el gran protagonista. Se coloca fácilmente desde nuestra silla y también se configura fácilmente. Sólo hace falta cruzar algunos disparos para confirmar que hemos transformado nuestra silla en el escenario principal del juego.

Todas esas vibraciones se sienten por todo el cuerpo, al igual que ocurre cuando suena la música. Cuenta con un total de seis motores de vibración, cuatro en la espalda y dos en el asiento. También incorpora un control manual con botones de encendido, gestión de potencia y la posibilidad de cambiar a modo Bluetooth.

Para personalizar esa experiencia, en Razer Synapse, también se pueden controlar las seis zonas que llegan con la tecnología háptica. Tal y como vas jugando, vas probando si te merece la pena o no bajar o subir la sensibilidad a tus gustos.

Y Razer Chroma RGB llena tu entorno de luz y de color

Y no es la única tecnología que Razer nos hace desplazarnos en tiempo y forma desde nuestra habitación, sin necesidad de movernos ni un poco. La otra tecnología de la marca de hardware que también ofrece una experiencia total con el 007 First Light es Razer Chroma RGB.

Además de ese sentido arácnido que nos hace vivir en primera persona todo lo que pasa en el juego como si fuésemos James Bond, se inunda de luz y de color todo lo que nos rodeaba en tiempo real, adaptándose a cada misión, haciendo que la atmósfera del juego pase a la de nuestra casa.

Para ello, hemos probado esta tecnología de Razer con tres periféricos de la marca que saben potenciar esta tecnología: la alfombrilla Firefly V2 Pro, el ratón Basilisk V3 Pro 35k y el teclado BlackWidow V4 LP Tenkeyless HyperSpeed.

Todo lo que pasa en el juego se refleja, de una forma o de otra, en toda la iluminación de los accesorios que estamos usando. Si nos hieren, el color se transforma en un tono rojizo, reflejando visualmente el daño. Si nos curamos, el color se transforma en un tono verde, que refleja que nuestra salud ha mejorado. Pero se adapta a todos los entornos entre misión y misión.

Configuración de los accesorios de Razer durante una misión del '007 First Light'. Sergio Coto / El HuffPost

Es el caso de la alfombrilla Firefly V2 Pro. Como en los otros dos periféricos, a través de Razer Chroma, podemos personalizar las tonalidades que queremos que aparezcan durante el juego. Aunque lo recomendable es usarlo sin configurar nada, ya que cuenta de forma nativa con una adaptación al entorno del 007 First Light para ofrecernos la experiencia completa. Su superficie micro texturizada va que da gusto con los mouses ópticos. Es rígida, lo que ofrece estabilidad, pero su base de goma la hace muy cómoda.

Dos de los elementos clave en la experiencia de juego también son el ratón y el teclado. El Basilisk V3 Pro 35k nos ofrece un comportamiento superfluido y totalmente personalizable. Más allá de la luz y el color, es un ratón que lleva nuestra eficacia a otro nivel.

El ratón Basilisk V3 Pro 35k. Sergio Coto / El HuffPost

En momentos de disparo, movimiento en carrera o espiando, las misiones suelen salir mucho mejor. La realidad es que es un ratón RGB ergonómico muy avanzado. Algo que se nota durante todo el juego. Si necesitamos apuntar bien y tirar a un rival, el movimiento del ratón es tan ágil y rápido que nos facilita nuestro objetivo.

Y es un ratón brutal que nos permite mejorar nuestra actividad durante todo el juego, pero que, junto al teclado BlackWidow V4 LP Tenkeyless HyperSpeed, nuestro rendimiento parece casi profesional gracias a la optimización a través de Synapse, con la que podemos adaptar al modo juego. De hecho, apuestan por un diseño con hot-swap.

El teclado de Razer, BlackWidow V4 LP Tenkeyless HyperSpeed. Sergio Coto / El HuffPost

Todo con una estética premium. Un teclado mecánico tenkeyless inalámbrico, con una conectividad inalámbrica ultrarrápida, pantalla OLED integrada y la tecnología wireless Razer HyperSpeed y Chroma RGB. En mi caso, la comodidad es excelsa. Gracias, en parte, a su reposamuñecas ergonómico, que hace que podamos estar horas y horas jugando y que nuestras manos no sufran ni lo más mínimo.

Sin duda, Razer ha logrado pasarse el juego con dos tecnologías punteras que parecen de otro mundo. Una experiencia totalmente inmersiva y recomendada con la que te puedes convertir durante unas horas en el agente 007, metiéndote en la piel de James Bond, de verdad.