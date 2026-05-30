Muere el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin a los 104 años

El francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, creador de la teoría del pensamiento complejo, ha fallecido este viernes a los 104 años, según ha informado este sábado su familia al diario Le Monde.

Su teoría del pensamiento complejo sostiene que el conocimiento no se puede compartimentar. Nacido en París en julio de 1921, hijo de judíos sefardíes procedentes de Tesalónica (Grecia), el autor empezó estudiando Historia, Geografía y Derecho.

Tal y como ha recordado Le Monde, tanto Edgar Morin nació lo hizo en un momento difícil. Su madre, Luna, le ocultó a su marido, Vidal, que los médicos no le habían recomendado el parto por una afección cardíaca que le había provocado la gripe española. Pero no hubo ningún problema para ninguno de los dos.

Un mes antes de cumplir 10 años, el que luego se convertiría en uno de los filósofos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, perdió a su madre a causa de infarto. Una historia que recogió en su obra Hiroshima interior.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Edgar Morin se vio obligado a formar parte de la Resistencia francesa. Fue en los años 50 cuando comenzó sus investigaciones en instituciones académicas del país.

Desencantado con el comunismo estalinista, Morin dejó de militar, aunque siguió considerándose de izquierdas. Años más tarde de esa traumática ruptura, publicó dos obras clave en su carrera: La Rumeur d'Orléans (1969), una exploración sociológica sobre lo pernicioso del rumor, y Le Paradigme perdu: la nature humaine (1973), donde vincula biología y antropología.

Antes había ingresado en el prestigioso Centro Nacional de Estudios Científicos (CNRS) de Francia en 1950, un organismo del que 43 años después llegó a ser director emérito de investigación.

De hecho, la enseñanza ocupó buena parte de su vida e impartió clases en Santiago de Chile en los 60 y también en San Diego (California, EE.UU.), donde estableció las bases de su teoría del pensamiento complejo, que fue plasmando a lo largo de su carrera.